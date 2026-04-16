Paolo Di Canio și-a spart capul în direct, în timpul unei emisiuni de la TV. Cunoscut drept un tip care impresionează și la capitolul declarații, Di Canio e unul dintre preferații televiziunilor din Italia și din Anglia. Ultima dată antrenor la Sunderland, Di Canio (57 de ani) se afla la TV Sky Sport News când a șocat pe toată lumea!
În studio se afla și marele Fabio Capello.
Di Canio, fan Chivu
Într-un material apărut în La Stampa, Di Canio a subliniat schimbarea de stil pe care antrenorul român încearcă să o imprime "nerazzurrilor". Fostul fotbalist de la Lazio și Juventus este de părere că noua abordare a lui Chivu este cheia succesului pentru Inter Milano.
"Inter s-a schimbat mai mult decât pare. Cristian Chivu cere mai mult joc vertical și are dreptate să o facă", a transmis Di Canio, validând astfel direcția impusă de tehnicianul român.
Napoli, favorită certă la campionat
În viziunea lui Di Canio, Inter se poziționează imediat în spatele liderului Napoli, despre care a spus că "e poate singura echipă care a adus jucători europeni gata să fie titulari imediat".