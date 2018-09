CRAIOVA 3-0 DINAMO | "De ce nu te-ai bucurat la goluri?" Faza geniala cu Mangia dupa victorie :))

Craiova a facut spectacol pe teren propriu!

Cu toate ca echipa sa a castigat cu 3-0 derby-ul cu Dinamo, Devis Mangia nu s-a exteriorizat pe marginea terenului. Intrebat de ce nu s-a bucurat dupa meci, antrenorul oltenilor a pastrat aceeasi atitudine detasata si a oferit un raspuns genial.

"Am jucat foarte bine, e ok, hehe! Asa cum am mai spus, un antrenor trebuie sa fie echilibrat. Am facut un meci bun, un rezultat foarte bun. Repet, echilibru", a spus acesta.

Mangia a explicat, totodata, de ce l-a introdus pe Kojlic titular imediat dupa venirea sa la echipa.

"Sunt foarte multumit de Mitrita, de toti baietii. Koljic trebuia sa joace. Sigur ca trebuie sa lucram, am decis sa il pun sa joace imediat, dar, cu siguranta trebuie sa lucram si incepand cu inchiderea transferurilor trebuie sa lucram", a declarat Mangia la finalul partidei.