Dinamo a obținut primul punct după cinci eșecuri consecutive, pe terenul celor de la FC Argeș, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii. Egalul de la Mioveni nu a adus însă liniștea în tabăra roș-albilor. Gazdele au deschis scorul din penalty prin Ricardo Matos, chiar înainte de pauză, ca urmare a unei faze analizate video. Bucureștenii au restabilit egalitatea târziu, în minutul 76, prin Eddy Gnahore.

Oaspeții au irosit numeroase ocazii de a înscrie pe parcursul partidei, situație care a provocat frustrare la nivelul conducerii. Partida a consemnat și debutul atacantului George Pușcaș în tricoul dinamovist.

Un reper cu noi înșine

Prezent la zona mixtă, Andrei Nicolescu și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa de inspirație din atacul echipei sale, remarcând deciziile greșite luate de dinamoviști în treimea adversă.

„Senzaţia este că, deşi nu sunt religios, am impresia că trebuie să mergem la biserică, cred că avem nevoie de un reper noi cu noi. E ireal câte decizii proaste putem să luăm acolo în faţă, în momente când ai nevoie de sânge rece. E dezamăgitor. Nu ştiu dacă e forma sau inspiraţia, că suntem în faţă, avem mingi simple cu care putem face diferenţa şi nu o facem. Dacă de la VAR s-a considerat că trebuie chemat centralul pentru a viziona şi s-a decis aşa... nu comentez. Sunt foarte supărat. Nu sunt bisericos, dar trebuie să ne gândim la relaţia cu energia supremă, că ceva nu se leagă. Atât de multe decizii proaste şi lipsă de inspiraţie în faţa porţii şi e greu de înţeles”, a spus Andrei Nicolescu la finalul meciului.

Întrebat dacă ratarea participării într-o competiție continentală ar reprezenta o contraperformanță pentru club, Nicolescu a oferit un răspuns care nu lasă loc de interpretări.

„Da, la momentul ăsta da. Mă uitam şi azi că avem o bancă extraordinară, un prim 11 foarte bun, iar dacă toţi ar fi sănătoşi ar fi un eşec să nu prindem un loc de cupă europeană”, a mai spus oficialul lui Dinamo.