Oaspeții conduceau cu 2-1 cu un minut înainte de finalul timpului regulamentar, însă FC Botoșani a întors rezultatul prin golurile marcate de Dumiter în minutul 89 și Diaw în prelungiri (90+1). Reușita decisivă a moldovenilor a apărut în urma unei erori comise de portarul Denis Rusu.

Reacția băncii tehnice după fluierul final

Claudiu Niculescu, tehnicianul formației din Slobozia, a subliniat că rezultatul afectează starea de spirit a vestiarului, pe care va încerca să o refacă înaintea etapei viitoare. Totodată, el a evitat să își critice portarul pentru greșeala din finalul meciului.

„Nu sunt multe de spus. Frustrarea este mare. Se pierde un asemenea meci într-o asemenea manieră. E greu să-mi găsesc cuvintele. Este groaznic. Am pierdut 3 puncte uriașe în economia clasamentului. O să încerc să le ridic moralul jucătorilor. Am reușit să o fac până la meciul de azi.

Am avut situații mari să facem 3-1, dar nu am reușit. Am ratat niște ocazii mari, totuși meciul curgea... eram dominați teritorial. Ne-a fost teamă, dar am fost bine defensiv. Nu și-au creat ocazii mari adversarii. Asta am văzut de la nivelul terenului. Meciul curgea spre o victorie care ne dădea un moral mare. Niciodată nu o să acuz jucătorii în public.

E clar că are moralul la pământ, dar trebuie să mergem mai departe. O să o iau de la zero în această săptămână cu moralul jucătorilor, sper să reușesc până la meciul cu Oțelul”, a spus Claudiu Niculescu la finalul meciului.