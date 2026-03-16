Moldovenii au reușit o adevărată „remontada”, chiar dacă au evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică. A fost și debutul lui Marius Croitoru în noul mandat pe banca echipei.

Oaspeții au deschis scorul în prima repriză prin Yanakov, dar Botoșani a reacționat rapid și a egalat în minutul 31, prin Miron.

Finalul primei reprize a fost însă unul complicat pentru gazde. Kovtalyuk a marcat în propria poartă după o lovitură liberă a oaspeților, iar câteva minute mai târziu a fost eliminat, după un fault dur.

În repriza secundă, Botoșani a forțat revenirea. Egalarea a venit în minutul 89, când Dumiter a profitat de o greșeală a lui Denis Rusu. La doar un minut distanță, Diaw a înscris cu capul pentru 3-2.

Pe ce loc este FCSB și cum arată play-out-ul

După acest rezultat, FC Botoșani a urcat pe locul 2 în play-out, cu 24 de puncte, la un punct în spatele liderului UTA Arad. FCSB se află pe locul 3, tot cu 24 de puncte.

Roș-albaștrii puteau urca pe prima poziție dacă ar fi câștigat în prima etapă, însă echipa lui Mirel Rădoi a remizat cu Metaloglobus, scor 0-0.