Ialomițenii au condus încă din minutul patru, cu reușita lui Espinosa, dar au fost egalați în minutul 21. Bană a punctat pentru gălățeni. Lovitura a fost dată în minutul 54, prin Dulcea, astfel că Unirea Slobozia a obținut trei puncte mari în lupta pentru evitarea retrogradării.

Fostul mare atacant al lui Dinamo nu și-a ascuns bucuria la finalul partidei, după ce echipa sa a revenit în zona locurilor de baraj, iar apoi a anunțat o decizie dură pentru jucătorii săi: vrea să profite de pauza competițională pentru a lucra mai mult cu elevii săi, așa că aceștia nu vor avea liber!

Claudiu Niculescu n-are milă de jucătorii săi: fără liber!

”Lunetistul”, așa cum era poreclit ca jucător, a dezvăluit că a lucrat foarte mult în această perioadă cu staff-ul său pentru a ridica moralul jucătorilor de la Unirea Slobozia.

”Sentimentele sunt de bucurie, descătușare. Nu vreau să mint. Am avut o săptămână grea. Am muncit mult cu staff-ul pentru a le ridicat moralul jucătorilor. Știți cum a fost săptămâna trecută (n.r. 2-3 cu FC Botoșani), ca United în finala Champions League.

Le-am spus băieților că un astfel de moment ne poate întări. O victorie absolut meritată. Oțelul ne-a presat, dar fără ocazii. De asta zic că victoria e meritată.

De mâine la treabă. Ne așteaptă două săptămâni grele. Fără liber. Liber la finalul săptămânii. Vom avea amicale. Avem jucători care n-au jucat. O victorie îmbucurătoare. Ne ajută la obiectiv, salvarea de la retrogradare”, a spus Niculescu, la flash-interviu.

Lupta pentru evitara retrogradării este foarte strânsă. Unirea Slobozia a urcat pe locul 13, cu 16 puncte, la egalitate cu Petrolul, dar cu un golaveraj mai bun. Hermannstadt ocupă locul 15, primul retrogradabil, cu 15 puncte, iar Metaloglobus este ultima, cu zece puncte, după trei meciuri la rând fără înfrângeri.

În următoarea partidă, după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, echipa pregătită de Claudiu Niculescu va juca în deplasare cu Farul Constanța.