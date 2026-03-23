Unirea Slobozia - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 20:30 | Ultimul meci din a doua etapă

Cele două echipe își dau întâlnire în a doua etapă din play-out-ul Superligii României. Meciul va avea loc la Slobozia, pe stadionul ”1 mai”, și va fi redat în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Slobozia - Galați va fi arbitrat de Andrei Chivulete. Pe tușe vor fi Marius Badea și Andrei Constantinescu. La VAR au fost delegați Horia Mladinovici și Ovidiu Artena. Vlad Baban va fi arbitrul de rezervă, iar Robert Dumitru, observatorul arbitrilor.

În clasament, Oțelul Galați ocupă locul 11 cu 21 de puncte. În prima etapă a play-out-ului, moldovenii au fost înfrânți de Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 2-3.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia a pierdut cu FC Botoșani, scor 2-3, și ocupă locul 15 cu 13 puncte.

