Campioana en-titre a învins UTA, 1-0 pe Arena Națională, într-un meci în care ideile noului A1 au început să se vadă.

Ce înseamnă, de fapt, "revoluția" lui Rădoi? 5 idei despre jocul FCSB-ului după victoria cu UTA

Dezamăgitori contra lui Metaloglobus, roș-albaștrii au pus lucrurile în ordine în play-out-ul Superligii odată cu succesul contra "Bătrânei Doamne". O partidă începută cu o mare ocazie a oaspeților anulată de intervenția de manual a puștiului Popa și continuată în registrul dorit de Mirel Rădoi.

Ce lasă în spate succesul adus de David Miculescu?

1. Avantajul sistemului cu două vârfuri. Actul întâi al "revoluției" lui Rădoi a fost trecerea la un sistem 4-1-2-1-2, cu Bîrligea și Miculescu în avanposturi, iar partida de vineri seara a demonstrat că alegerea se poate dovedi una corectă. De ce? În locul unui joc plictisitor, centrat pe incursiunile mijlocașilor laterali, FCSB a trecut la un joc direct, perpendicular pe fundașii centrali adverși, și tocmai de aici a câștigat meciul. A marcat un singur gol - Miculescu din assistul lui Darius Olaru - o reușită venită tocmai pentru că roș-albaștrii au pistonat în permanență axul adversarului până când oportunitatea a apărut. A fost nevoie de o ieșire din dispozitiv a lui Poulolo, iar fostul atacant de la UTA a profitat fără un efort prea mare.

2. Fundașii laterali, mai influenți. FCSB versiunea Rădoi propune șase fotbaliști de zonă centrală de la mijloc în sus, iar schimbarea tactică face ca Joao Paolo și Valentin Crețu să aibă roluri din ce în ce mai importante pe faza ofensivă. Detaliu care a fost foarte ușor de observat în prima repriză, când Crețu a centrat aproape obsesiv din flancul drept, iar Joao Paolo a fost și el foarte afectiv în partea stângă. La final, statistica a numărat 104 atingeri de balon în dreptul lui Paulo, cele mai multe din echipă, și 79 în cel al lui Crețu.

