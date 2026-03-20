După 0-0 cu Metaloglobus în prima etapă a play-out-ului, Mirel Rădoi a obținut și primele trei puncte de când a revenit la gruparea roș-albastră.

FCSB - UTA a avut loc vineri seară, iar unicul gol a fost înscris de David Miculescu în actul secund al întâlnirii, mai exact în minutul 57.

Mihai Pintilii pune presiune pe Rădoi după al doilea meci la FCSB: ”Nu ai ce să faci”

După meci, Mihai Pintilii, fost secund la FCSB, a punctat faptul că vrea să vadă mai multe de la echipa campioană.

În același timp, Pintilii a explicat că cele trei puncte sunt foarte bune pentru moralul fotbaliștilor.

”Luăm cele 3 puncte, asta e cel mai important. Mă bucur că au câștigat, pentru moralul jucătorilor. Sper ca de la meci la meci să capete încredere și să fie din ce în ce mai buni.

Eu aș vrea mai mult de la ei, puțină pasiune, puțin ritm, să joace și cu inima. Chiar dacă joci în play-out, nu contează. Trebuie să te respecți pe tine ca fotbalist. Ești în play-out, nimănui nu-i convine.

N-ai ce să faci, câștigă play-out-ul, câștigă barajul de Conference League și salvezi sezonul. Dar, trebuie puțină atitudine. Să se schimbe ceva, la asta mă așteptam! Încă nu văd. Probabil e din cauza atmosferei, din cauza faptului că joacă în play-out, nu știu. E greu să intri în mintea jucătorilor”, a spus Pintilii la televiziunea Prima Sport.