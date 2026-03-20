de Dan Chilom

FCSB - UTA, de la 19:00 - etapa a doua din play-out

Derby de clasament în play-out. Campioana en-titre primește vizita "Bătrânei doamne” pe Arena Natională. Cele două formații sunt despărțite de un singur punct, UTA cu 25, iar FCSB cu 24.

În prima etapă a play-out-ului, bucureștenii au remizat pe propriul teren cu Metaloglobus, scor 0-0, în timp ce arădenii au câștigat cu 3-2 împotriva celor de la Hermanstadt. În meciurile din sezonul regular, “roș - albaștrii” s-au impus și în tur și in retur: 4-0, respectiv 4-2!