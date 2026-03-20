de Dan Chilom
FCSB - UTA, de la 19:00 - etapa a doua din play-out
Derby de clasament în play-out. Campioana en-titre primește vizita "Bătrânei doamne” pe Arena Natională. Cele două formații sunt despărțite de un singur punct, UTA cu 25, iar FCSB cu 24.
În prima etapă a play-out-ului, bucureștenii au remizat pe propriul teren cu Metaloglobus, scor 0-0, în timp ce arădenii au câștigat cu 3-2 împotriva celor de la Hermanstadt. În meciurile din sezonul regular, “roș - albaștrii” s-au impus și în tur și in retur: 4-0, respectiv 4-2!
FCSB - UTA | Echipe probabile
FCSB: Popa – Crețu, Duarte, M. Popescu, Radunovic – Cisotti, Alhassan – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea.
UTA: Gorcea – Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic – Mino, Van Durmen – Abdallah, Roman, Tzionis – Coman.
- Cisotti, Arad, Ngezana și Chiriches nu pot evolua pentru bucureșteni, iar Pospelov, Gojkovic și Matei pentu arădeni.
Casele de pariuri oferă gazdelor de azi o cotă de 1.54 la victorie.
UTA are o cotă de 6.00 pentru un succes.
FCSB - UTA | Cote pariuri
Egalul este cotat cu 4.15
Pariul “ambele marchează “ - 1.87
În ultimele confruntări directe, bucureștenii au învins de 6 ori, arădenii de 3, iar un joc s-a terminat la egalitate.
Mirel Rădoi, antrenorul FCSB - ului, și Adrian Mihalcea, tehnicianul arădenilor, s-au întâlnit de 3 ori până acum, fiecare câștigând câte o partidă.
Marian Barbu va conduce partida de azi, arbitru care acordă în medie 4,59 cartonașe galbene pe meci, și 0,17 roșii.
Sugestia Sport.ro:
Ambele echipe marchează