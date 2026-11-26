Antrenorul italian este încântat de venirea căpitanului naționalei și a dezvăluit că a avut deja o scurtă discuție cu mijlocașul în vârstă de 33 de ani.

Stanciu a semnat cu formația ardeleană și va putea juca pentru „șepcile roșii” din ianuarie 2027. În conferința de presă premergătoare partidei cu Sepsi, Bergodi a evidențiat calitățile noului său elev.

„Am stat de vorbă 5 minute cu el, e normal”

„Sunt bucuros de această veste. Clubul a făcut o treabă foarte bună. E un jucător care va fi cu noi la începutul lui ianuarie, în cantonament. Acum se reface puțin, pentru că are o mică accidentare. Este o achiziție importantă. Au adus un jucător cu personalitate, un lider, un jucător care a câștigat titluri”, a declarat Bergodi.

Tehnicianul a dezvăluit și că a vorbit deja cu Stanciu, chiar dacă discuția nu a durat foarte mult: „Am stat de vorbă 5 minute cu el, e normal, mi se părea corect din partea antrenorului să-l salute și să-i spună bun venit în România”, a transmis italianul.

Universitatea Cluj revine pe teren joi, 27 noiembrie, de la ora 17:30, pentru partida cu Sepsi, din etapa a 17-a a Superligii. Ardelenii ocupă locul 5, cu 29 de puncte. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru iOS și Android.