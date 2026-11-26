Claudiu Petrila (26 de ani) a jucat din primul minut în meciul dintre Sepsi și Rapid (1-3), iar evoluția sa l-a impresionat pe Panduru, care crede că acesta poate ajunge chiar și în vizoul lui Gică Hagi.

În meciul de la Sfântu Gheorghe, Petrila a fost decisiv cu un assist la golul marcat de Alexandru Dobre, dar și cu o reușită.

Basarab Panduru, despre Petrila: ”Bați la ușa naționalei”

După ce Daniel Pancu a preluat echipa, Claudiu Petrila și-a pierdut statutul de titular. A fost mai mult rezervă, reușind să marcheze doar două goluri în acest sezon din Superliga României.

„Ăsta este jucătorul care ar putea să meargă la echipa națională. Să facă cinci meciuri la rând în campionatul nostru exact cum l-a făcut pe ăsta.

Atunci bați la ușa naționalei. Dacă tu acum faci un meci bun, mâine nu te mai vede lumea, poimâine iar nu joci și apoi iar mai faci ceva, nu ai cum să ajungi la echipa națională.

Să faci cinci meciuri la rând așa și nu are cum să nu te cheme selecționerul!”, a spus Panduru, la Prima Sport.

Moruțan a anunțat obiectivul Rapidului, după 3-1 cu Sepsi

La scurt timp după rezultatul final, Olimpiu Moruțan, unicul jucător din lot care a fost convocat la echipa națională, s-a arătat mulțumit de victorie, în condițiile în care deplasarea a fost una grea.

Cât despre viitor, mijlocașul e conștient că mai sunt multe etape de disputat. Acesta speră ca victoriile să continue, pentru ca Rapid să se mențină în fruntea ierarhiei până la finalul sezonului regulat.

„Ştiam că o să avem o deplasare foarte grea, am ieşit cu capul sus şi cu cele trei puncte. Am început foarte bine, trebuia să menţinem jocul bun, au intervenit greşelile, mă bucur că am intrat în repriza a doua mai bine în joc.

Este important că am început bine returul, trebuie să luăm pas cu pas şi să ne menţinem jocul bun, să câştigăm cât mai multe puncte.

Avem multe meciuri de jucat, e important să câştigi meciuri, să ai linişte până la următorul meci, avem o săptămână să punem lucrurile la punct, să fim mai buni în etapa viitoare", a spus Moruţan.