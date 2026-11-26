Sergiu Stancu a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro lucrul pe care l-a copiat de la Mircea Lucescu.

Selecționerul naționalei României de volei masculin a precizat că îi place să viziteze, alături de voleibaliști, diverse monumente și obiective turistice, în deplasările pe care le face, în competițiile europene și nu numai.

Ce nu înțelege lumea despre volei? Sergiu Stancu a replicat în emisiunea Poveștile Sport.ro

Întrebat de prezentatorul Andru Nenciu despre lucrurile pe care nu le înțelege lumea despre volei, Sergiu Stancu s-a referit la acest sport ca la o disciplină sportivă care permite, în viziunea lui, șansa unei vieți deosebite.

Sergiu Stancu nu are niciun regret față de timpul petrecut în volei, atât ca jucător, cât și ca antrenor, iar, când vorbește despre viitorul fiicei sale, recunoaște că i-ar plăcea ca aceasta să îi urmeze pașii.

„Mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă că voleiul, pe lângă faptul că e un sport frumos, care place, e un mod de a trăi bine.

Îmi doresc ca fata mea să facă volei. Vă dați seama, ar fi absurd să îi doresc răul copilului, pentru că va face mișcare, va călători, va vedea lumea, va cunoaște oameni noi și, să nu ne ascundem, va câștiga și bani. În volei se câștigă bine, în Italia, Polonia, Rusia, Japonia. Poți avea o viață foarte frumoasă.

În primul rând, avem șansa de a face ceea ce ne place. Când m-am apucat de volei, m-am apucat pentru că mi-a plăcut voleiul, nu m-am apucat ca să fac 3-5-10 lei. Dar, cu timpul, mi-am dat seama că se poate trăi foarte frumos și din volei,” a declarat Sergiu Stancu, la Poveștile Sport.ro.

Influența lui Mircea Lucescu asupra selecționerului Sergiu Stancu

Identificând aspectul preluat de la Mircea Lucescu, Sergiu Stancu a continuat, zicând: „Mi-a plăcut mult de am citit despre Mircea Lucescu. Îi lua pe sportivi, în diminețile meciurilor, și îi ducea să viziteze, să nu rămână doar cu stadionul, hotelul și masa de prânz.

Îmi place și mie ideea de a vizita. Am fost la Moscova cu echipa din Galați, în cupele europene. Ne-am urcat în metrou și am vizitat Piața Roșie, am fost la Mausoleul lui Lenin. Sunt locuri de vizitat în timpul pe care îl ai, dar este adevărat că unii îl gestionează diferit,” a adăugat Sergiu Stancu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.