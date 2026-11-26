Portarul Kamurasi putea deveni regele Regatului Tooro

Un portar care joacă în liga a noua a fotbalului englez a refuzat șansa de a deveni rege al unui regat ceremonial din Uganda. George Desmond Kamurasi (36 de ani), căpitanul echipei secunde de la South East Dons FC din Londra, a devenit candidatul preferat al comitetului pentru a deveni următorul omukama (rege) al poporului Tooro, după moartea vărului său, regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, în august 2026.

Dr. Charles Oyo, membru al Comitetului Regal pentru Succesiune, format din 21 de persoane, a dezvăluit că 15 dintre cei 18 membri ai comisiei prezenți au votat în favoarea sa, dar Kamurasi a refuzat tronul deoarece alte responsabilități îl împiedicau să preia rolul și era reticent în a-și părăsi viața din Londra pentru a prelua funcția. Ulterior, comitetul l-a ales pe prințul Edward Rukidi Kijanangoma, prezentator de știri și redactor la postul de radio de stat Uganda Broadcasting Corporation, drept nou monarh.

Goalkeeperul este alintat "Big G" de către fanii echipei sale, datorită staturii sale (198 cm). SE Dons evoluează în Southern Counties East League Premier Division (liga a cincea engleză), dar are o echipă secundă care activează în liga a noua. Patron este Don Strapzy (Andrew McHugh), un rapper, compozitor și antreprenor britanic din Lewisham, sudul Londrei, cunoscut atât pentru muzica sa rap/grime din underground-ul britanic.

Regatul Tooro, unul dintre cele 17 regate tradiționale recunoscute oficial în Uganda

Uganda este o țară din Africa Centrală cu o suprafață de 241.038 km2 și o populație de aproape 50 de milioane de locuitori. Țara este frecvent menționată printre cele mai sărace națiuni ale lumii în ceea ce privește venitul individual, reflectând provocări economice semnificative pentru cetățenii săi. Principalele produse de export ale țării sunt aurul și cafeaua. Este guvernată de un președinte și un parlament aleși, dar mai multe regate tradiționale își păstrează o influență culturală și socială semnificativă, în ciuda faptului că nu au putere politică.

Regatul Tooro este unul dintre cele 17 regate tradiționale recunoscute oficial în Uganda, găsindu-se în zona de sud-vest a țării. Capitala este în orașul Fort Portal (137.549 locuitori) și regiunea cuprinde etnici indigeni din triburile Batooro, Bakonzo, Babwisi, Bamba, Batuku și Songora. Regiunea și-a câștigat independența în 1876 față de Regatul Bunyoro, în 1967 a fost abolită monarhia, pentru ca în 1993 să fie restabilită.