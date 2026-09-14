GALERIE FOTO CE GAFĂ și CE ȘANSĂ! Cum a marcat Meriton Korenica primul gol în tricoul lui FCSB

CE GAFĂ și CE ȘANSĂ! Cum a marcat Meriton Korenica primul gol în tricoul lui FCSB Superliga
SPORT.RO
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FCSB și Petrolul Ploiești se întâlnesc în etapa a noua din SuperLiga, iar partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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FCSBPetrolul Ploiestimeriton korenica
Din articol

Petrolul a deschis scorul în minutul 3, prin N’Lundulu, care a profitat de o eroare a lui Karlo Muhar. FCSB a restabilit egalitatea în minutul 13, prin Ofri Arad, din penalty.

În minutul 24, roș-albaștrii au întors rezultatul după o gafă uriașă a Petrolului. Hanca a trimis o pasă slabă către Adam Zaian, care a avut o reacție lentă. Meriton Korenica a profitat imediat, a interceptat mingea și a scăpat singur spre poarta lui Zima.

CE GAFĂ și CE ȘANSĂ! Cum a marcat Meriton Korenica primul gol în tricoul lui FCSB

  • Vlcsnap 2026 09 14 21h30m14s405
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Noul jucător al FCSB a încercat să-l învingă pe portarul Petrolului cu un șut plasat la colțul lung, însă Zima a respins. Mingea a revenit însă la Korenica, iar kosovarul nu a mai ratat a doua șansă.

Meriton Korenica a ajuns la FCSB pe 4 septembrie și se află la al doilea meci pentru roș-albaștri. Mijlocașul a debutat în etapa precedentă, când a jucat o repriză în derby-ul cu Dinamo, pierdut de FCSB cu 1-2.

Partida dintre FCSB și Petrolul Ploiești este în continuare în desfășurare și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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