Ploieștenii au deschis scorul după doar trei minute după o fază superbă construită de Petrolul.
Îl schimbă Gigi Becali la pauză? Vinovatul pentru golul marcat de Petrolul în minutul 3
FCSB se duelează cu Petrolul Ploiești în etapa a noua din Superliga României.
Totul a plecat de la o greșeală comisă la centrul terenului de debutantul Karlo Muhar. Mijlocașul care a ajuns de curând la echipa patronată de Gigi Becali s-a împiedicat și a fost deposedat la mijlocul terenului, mingea a ajuns în careu la Teixeira, acesta i-a lăsat mingea lui Flores care a pasat decisiv pentru golul lui N'Lundulu.
Roș-albaștrii au reușit să egaleze în minutul 14 de la 11 metri. Israelianul a transformat un penalty obținut după un fault comis asupra lui Garita.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News