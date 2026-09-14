Îl schimbă Gigi Becali la pauză? Vinovatul pentru golul marcat de Petrolul în minutul 3

Ploieștenii au deschis scorul după doar trei minute după o fază superbă construită de Petrolul.

Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali

Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”

Totul a plecat de la o greșeală comisă la centrul terenului de debutantul Karlo Muhar. Mijlocașul care a ajuns de curând la echipa patronată de Gigi Becali s-a împiedicat și a fost deposedat la mijlocul terenului, mingea a ajuns în careu la Teixeira, acesta i-a lăsat mingea lui Flores care a pasat decisiv pentru golul lui N'Lundulu.

Roș-albaștrii au reușit să egaleze în minutul 14 de la 11 metri. Israelianul a transformat un penalty obținut după un fault comis asupra lui Garita.