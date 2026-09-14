GALERIE FOTO Imposibil de scos! Cum a marcat Ofri Arad în FCSB - Petroul Ploiești

Imposibil de scos! Cum a marcat Ofri Arad în FCSB - Petroul Ploiești Superliga
SPORT.RO
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FCSB și Petrolul Ploiești se întâlnesc în etapa a noua din SuperLiga, iar partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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Din articol

Petrolul a deschis scorul rapid, în minutul 3, prin N’Lundulu. Atacantul a profitat de o eroare a lui Karlo Muhar și l-a învins pe portarul FCSB.

Replica roș-albaștrilor nu a întârziat. În minutul 9, Țuțu l-a faultat pe Garita în careu, iar arbitrul Iulian Călin a dictat penalty pentru FCSB.

Imposibil de scos! Cum a marcat Ofri Arad în FCSB - Petroul Ploiești

Faza a fost verificată timp de aproximativ patru minute de arbitrii din camera VAR, iar decizia a rămas în picioare. FCSB a primit lovitura de la 11 metri.

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Ofri Arad și-a asumat responsabilitatea în minutul 13. Mijlocașul israelian a executat penalty-ul cu multă siguranță. A trimis mingea plasat, direct în plasa laterală, fără șanse pentru portarul Petrolului.

Partida dintre FCSB și Petrolul Ploiești este în continuare în desfășurare și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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