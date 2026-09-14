Imposibil de scos! Cum a marcat Ofri Arad în FCSB - Petroul Ploiești

Petrolul a deschis scorul rapid, în minutul 3, prin N’Lundulu. Atacantul a profitat de o eroare a lui Karlo Muhar și l-a învins pe portarul FCSB.

Replica roș-albaștrilor nu a întârziat. În minutul 9, Țuțu l-a faultat pe Garita în careu, iar arbitrul Iulian Călin a dictat penalty pentru FCSB.

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Faza a fost verificată timp de aproximativ patru minute de arbitrii din camera VAR, iar decizia a rămas în picioare. FCSB a primit lovitura de la 11 metri.