Ce echipe au solicitat licenta UEFA catre FRF si care este situatia! Cine poate juca in Europa League in locul Astrei

Comisia de licentiere a FRF a facut publice numele tuturor echipelor care au solicitat licenta UEFA.

Opt echipe din Liga 1 au solicitat licenta UEFA, insa doar sapte au primit-o dupa ce Astra a avut probleme financiare si legate de infrastrucrtura.

O mica surpriza vine de la Medias, unde Gaz Metan nu fost printre echipele care au solicitat licenta UEFA, chiar daca se afla in playoff si poate prinde un loc de cupa europeana. Poli Iasi si Sepsi sunt inca in cursa pentru Cupa Romaniei, iar in cazul cuceririi trofeului vor participa in preliminariile Europa League.

Cele sapte echipe care au fost in regula si au primit licenta UEFA sunt:

1. Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA;

2. Fotbal Club FCSB SA;

3. U Craiova 1948 Club Sportiv SA;

4. Asociatia Fotbal Club Botosani;

5. Club Sportiv Municipal Politehnica Iasi;

6. Dinamo 1948 SA;

7. Asociatia Club Sportiv "Sepsi OSK" din Sfantu Gheorghe.

Asta inseamna ca oricare dintre aceste sapte echipe se califica pentru cupele europene sunt in regula din punct de vedere financiar si din punct de vedere al infrastructurii si pot participa in editiile de anul viitor ale cupelor europene.