Pe 13 iunie are meci, iar pe 16 ii expira contractul! Antrenorul Astrei nu este sigur daca va pleca in vacanta dupa primul meci sau va continua in Liga 1

Multi antrenori si jucatori au probleme cu contractele, care expira in aceasta luna.

Pandemia de coronavirus a dat peste cap toate planurile cluburilor. Multe echipe aveau contracte cu jucatorii sau antrenorii pana in luna iunie, cand campionatul trebuia sa fie deja incheiat, insa acum se confrunta cu probleme serioase.

Astra este una dintre echipele care are de suferit din acest punct de vedere. Antrenorului Bogdan Andone si lui Gabi Tamas le expira contractele pe 16 iunie, la doar trei zile dupa meciul cu Gaz Metan Medias.

"Mai am contract pana pe 16 iunie. Discutam cu Dani Coman, el va vorbi cu patronul. Mie si lui Tamas ne expira contractele in aceeasi zi. Vedem daca ne luam concediu si plecam la mare sau continuam. Tamas e un exemplu, cum se pregateste si atitudinea pe care o are.", a spus Bogdan Andone la Digi Sport.

Antrenorul Astrei nu este multumit de perioada de pregatire avuta la dispozitie si de faptul ca echipa nu a putut face antrenamente colective.

"Cele 14 zile au fost mai mult incarcatura fizica, pentru ca nu am avut meciuri amicale. Sambata vom avea un amical cu Rapid la Giurgiu. Avem cativa jucatori care in momentul de fata pot sa joace in echipa nationala. E Tamas, Budescu, Denis Alibec. Absolut toate echipele care sunt in playoff, au pierdut impotriva Astrei.", a mai spus Andone.