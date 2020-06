10.000 de spectatori la finala Cupei Ungariei! Cati oameni vor avea voie pe stadion in Liga 1

Aproximativ 10.000 de suporteri vor fi in tribunele Puskas Arena in aceasta seara, la meciul din finala Cupei Ungariei, care le pune fata in fata pe Honved si Mezokovesd.

Europa este in continuare afectata de noul coronavirus, iar campionatele din Spania, Anglia sau Italia inca nu s-au reluat. Cu toate acestea, in Ungaria, spectatorii se pot intoarce deja pe stadion. Potrivit De Telegraaf, suporterii prezenti la finala Cupei vor pastra cel putin un scaun liber intre ei pentru a mentine distanta sociala.

Ungaria este una dintre tarile europene cel mai putin afectate de pandemie, iar fotbalul a revenit aici de la finalul lunii trecute.

In schimb, Liga 1 revine in weekend-ul 13-14 iunie, iar regulile impuse de FRF si LPF, care vor trebui respectate, sunt foarte dure.

Pe langa faptul ca suporterii nu vor avea voie deocamdata pe stadion, potrivit protocolului, arbitrii vor sosi cei dintai la stadion, urmati de autocarele echipelor, care vor veni la diferenta de 15 minute.

In plus, nu sunt recomandatele sedintele tehnico-tactice in vestiar, iar pe stadion vor fi maxim 150 de persoane, care vor fi impartite in 3 zone: Zona 1 - terenul de joc, unde vor avea voie 130 de persoane; Zona 2 - tribunele si locurile destinate presei, unde se vor putea afla maxim 20 de persoane; Zona 3 - parcarea si perimetrul exterior al stadionului.