BREAKING NEWS: Anamaria Prodan s-ar fi inteles pentru preluarea Sibiului!!! Anunt BOMBA in Liga 1

Anamaria Prodan s-ar fi inteles cu sefii lui Hermannstadt pentru preluarea clubului!

Prodan a inceput discutiile acum doua saptamani, iar in urmatoarele ore totul ar putea deveni oficial. Informatia a fost confirmata pentru Gazeta Sporturilor de Claudiu Rotar, unul dintre principalii finantatori ai clubului.

Prodan ar putea deveni astfel prima femeie patron de club in Liga 1!

Un semn ca afacerea e foarte aproape sa se concretizeze e plecarea lui Razvan Zamfir din club. Fostul manager al lui CFR si-a reziliat contractul cu Hermannstadt in aceasta dimineata.



"Eu am solicitat rezilierea, am alte proiecte in perioada asta!", a spus Zamfir pentru Gazeta.

Hermannstadt, locul 3 in playout, a avut mari probleme financiare in ultima perioada. Jucatorii au fost neplatiti timp de 4 luni.