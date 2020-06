BREAKING NEWS | Suporterii REVIN in tribune la meciurile din Liga 1! Ministrul Stroe, anunt URIAS: "Lucram pentru a face acest lucru posibil! Sunt optimist!"

Liga 1 se va relua in weekend-ul 13-14 iunie, iar ministrul Tineretului si Sportului a anuntat cand vor fi, cel mai probabil, si suporteri in tribuna.

Ionut Stroe isi doreste in continuare prezenta suporterilor in tribune si spune ca are incredere ca acest lucru va putea fi posibil in doua saptamani:

"Gandim, impreuna cu FRF, un plan pentru a face posibil acest lucru poate peste doua saptamani. Limitat, probabil la inceput, dar eu sunt optimist", a spus Ionut Stroe pentru Antena Sport.

Ministrul Tineretului si Sportului a lasat de inteles ca, cel mai probabil, la inceput vor avea acces pe stadion doar un anumit procent de suporteri.

Aceasta decizie a fost luata deja in mai multe tari din Eruopa. Bulgaria sau Cehia permit un procent de 30% din capacitatea stadionului.

Gigi Becali: "Va fi 10% din capacitate"

Si patronul FCSB-ului este convins ca vor fi spectatori in tribune dupa urmatorul val de relaxari, care va veni pe 15 iunie:

"Pe data de 15 vor fi alte relaxari si vor fi spectatori. Parerea mea e ca va fi 10 la suta din capacitate. Adica 5.000 - 10.000 de spectatori pe Arena Nationala ar trebui sa lase.

Oamenii isi vor da seama. Pe un stadion de 50 de mii nu am voie sa las 5.000? Sa fie un echilibru in toate. Adica la spectacol lasi 500, dar pe stadion nu poti?", spunea Gigi Becali.