„Roș-albaștrii” speră să își revină din forma slabă pe care o traversează în campionat, dar nu vor avea un duel simplu în deplasare la FC Botoșani.

Campioana României vine după remiza din runda trecută, scor 1-1, pe trenul lui Csikszereda și se află pe locul 11 în Superliga.



Florin Gardoș: „E unul dintre motivele pentru care FCSB nu a mai funcționat la fel ca anul trecut”



Gigi Becali a anunțat că va încerca anumiți jucători pe diferite poziții în următoarea perioadă, iar unul dintre aceștia este Daniel Bîrligea.

Atacantul adus de la CFR Cluj anul trecut va evolua pe postul de aripă dreapta, în timp ce Mamadou Thiam îi va lua locul pe poziția de vârf.

Întrebat despre modificarea gândită de patronul formației bucureștene, Florin Gardoș nu a ezitat să spună că aceste „inovații” stau la baza perioadei nefaste de la FCSB.

Fostul jucător al „roș-albaștrilor” speră la o revenire a FCSB-ului în campionat, dar a recunoscut că deplasarea la FC Botoșani nu va fi deloc ușoară.