EXCLUSIV Ce a spus fostul jucător de la FCSB despre „inovația” lui Gigi Becali: „E motivul pentru care nu a funcționat”

Ce a spus fostul jucător de la FCSB despre &bdquo;inovația&rdquo; lui Gigi Becali: &bdquo;E motivul pentru care nu a funcționat&rdquo; Superliga
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB o va întâlni pe FC Botoșani în etapa a zecea din Superliga.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBSuperligaFlorin GardosFC Botosanidaniel birligea
Din articol

„Roș-albaștrii” speră să își revină din forma slabă pe care o traversează în campionat, dar nu vor avea un duel simplu în deplasare la FC Botoșani.

Campioana României vine după remiza din runda trecută, scor 1-1, pe trenul lui Csikszereda și se află pe locul 11 în Superliga.

Florin Gardoș: „E unul dintre motivele pentru care FCSB nu a mai funcționat la fel ca anul trecut”

Gigi Becali a anunțat că va încerca anumiți jucători pe diferite poziții în următoarea perioadă, iar unul dintre aceștia este Daniel Bîrligea.

Atacantul adus de la CFR Cluj anul trecut va evolua pe postul de aripă dreapta, în timp ce Mamadou Thiam îi va lua locul pe poziția de vârf.

Întrebat despre modificarea gândită de patronul formației bucureștene, Florin Gardoș nu a ezitat să spună că aceste „inovații” stau la baza perioadei nefaste de la FCSB.

Fostul jucător al „roș-albaștrilor” speră la o revenire a FCSB-ului în campionat, dar a recunoscut că deplasarea la FC Botoșani nu va fi deloc ușoară.

(n.r. Crezi că meciul cu FC Botoșani ar putea fi punctul de cotitură după perioda slabă de la FCSB) Nu știu, că am tot așteptat tot felul de momente și am zis că poate după Aberdeen va fi acel moment, plus că deplasările la Botoșani au fost grele în ultimele dăți.

(n.r. Gigi Becali vrea să îl folosească pe Bîrligea în banda dreaptă, cum ți se pare mutarea asta?) E unul dintre motivele pentru care FCSB nu a mai funcționat la fel ca anul trecut, pentru că patronul și-a dorit să folosească mai mulți jucători ofensivi cu orice preț, chiar dacă nu joacă pe posturile lor.

Eu nu sunt fanul acestor mutări, doar în cazuri extreme în care sunt accidentări”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Campioana României are o singură victorie în acest sezon și se află la 16 puncte de Universitatea Craiova. 

De cealaltă parte, FC Botoșani se află pe locul patru în Superliga și are cu nouă puncte mai mult decât adversara din etapa a zecea de campionat.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De la ce vârstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
De la ce v&acirc;rstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali dă cu pumnul &icirc;n masă! Cinci jucători, OUT dacă FCSB nu prinde play-off-ul
Gigi Becali dă cu pumnul în masă! Cinci jucători, OUT dacă FCSB nu prinde play-off-ul
&rdquo;Fortăreață!&rdquo; FCSB, atenționată &icirc;naintea meciului cu FC Botoșani
”Fortăreață!” FCSB, atenționată înaintea meciului cu FC Botoșani
Fotbalistul lui FCSB, băgat &icirc;n ședință de Gigi și Ioan Becali: &rdquo;Vom &icirc;ncerca să &icirc;i băgăm mințile &icirc;n cap!&rdquo;
Fotbalistul lui FCSB, băgat în ședință de Gigi și Ioan Becali: ”Vom încerca să îi băgăm mințile în cap!”
ULTIMELE STIRI
Rol neobișnuit pentru jucătorul Barcelonei! Ce face fotbalistul scos din calcul de Hansi Flick
Rol neobișnuit pentru jucătorul Barcelonei! Ce face fotbalistul scos din calcul de Hansi Flick
Vești proaste pentru Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin: starul de 65 de milioane de euro răm&acirc;ne indisponibil
Vești proaste pentru Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin: starul de 65 de milioane de euro rămâne indisponibil
Iosif Rotariu a prefațat FC Botoșani - FCSB: &rdquo;Va fi greu pentru ei&rdquo;
Iosif Rotariu a prefațat FC Botoșani - FCSB: ”Va fi greu pentru ei”
O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Finala BCR Sport Arena Streetball
O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Finala BCR Sport Arena Streetball
FC Botoșani &ndash; FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Campioana e &icirc;n criză și caută declicul! Echipele de start!
FC Botoșani – FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Campioana e în criză și caută declicul! Echipele de start!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ungaria - Rom&acirc;nia 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Ungaria - România 3-2 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Unic &icirc;n istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane &icirc;n Frankfurt &ndash; Galatasaray

Unic în istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane în Frankfurt – Galatasaray

Gigi Becali, decizii de ne&icirc;nțeles &icirc;nainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana Rom&acirc;niei

Gigi Becali, decizii de neînțeles înainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana României

Gigi Becali a acceptat! FCSB &icirc;și schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

Gigi Becali a acceptat! FCSB își schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

FCSB l-a ofertat, dar Becali s-a lovit de un refuz categoric: &rdquo;100% n-aș fi fost fericit acolo!&rdquo;

FCSB l-a ofertat, dar Becali s-a lovit de un refuz categoric: ”100% n-aș fi fost fericit acolo!”

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux &icirc;n care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

CITESTE SI
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

stirileprotv Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!