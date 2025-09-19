Octavian Popescu nu mai este fotbalistul care impresiona anii trecuți la FCSB, iar, în ultimele sezoane, randamentul fotbalistului de 22 de ani a scăzut din ce în ce mai mult.

Ioan Becali: ”Cât să îi mai dea Gigi lui Octavian Popescu? Vom încerca să îi băgăm mințile în cap!”

Ioan Becali, agentul jucătorului, crede că randamentul scăzut al fotbalistului este cauzat de viața extrasportivă, motiv pentru care vrea să îl bage în ședință pe Tavi Popescu.

La întâlnire, va lua parte și Gigi Becali, iar cei doi vor încerca să îi explice jucătorului că sumele investite în el trebuie justificate prin prestațiile de pe teren.

”Voi avea o întâlnire cu el (n.r. Tavi Popescu) și cu Gigi Becali și o să încercăm să îi explicăm că timpul trece. Apa curge, pietrele rămân și el trebuie să își rezolve problemele din viața privată.

Eu cred că e fotbalist, își va reveni. A plecat de la 2.000 de euro, la 4-6-8-10, la mașină de 50.000, la apartament. Cât să îi mai dea Gigi? Vom încerca să îi băgăm mințile în cap.

Din păcate, generațiile astea din ultimii ani vor doar să ia. Ce oferă în schimb? Banii vin fără să îți dai seama”, a spus Ioan Becali la Fanatik.