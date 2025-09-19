Meciul este programat vineri, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Care va fi primul 11 al lui FCSB la meciul cu FC Botoșani

Pentru meciul cu FC Botoșani, Gigi Becali a pregătit mai multe mutări surprinzătoare, conform Fanatik. Cea mai mare, faptul că, așa cum anunța chiar finanțatorul campioanei, Daniel Bîrligea a fost mutat în banda dreaptă, iar Mamadou Thiam va fi vârf de atac.

Ofensiva va fi completată de Dennis Politic în banda stângă și de Florin Tănase, care va juca în spatele vârfului.

În deplasarea de la Botoșani, Darius Olaru va rămâne pe banca tehnică, iar Adrian Șut nu va face parte din lotul campioanei.

Surprinzător este și faptul că Mihai Toma va evolua în flancul drept al apărării, în timp ce pe partea opusă se va afla Alexandru Pantea.

