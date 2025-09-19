”Fortăreață!” FCSB, atenționată înaintea meciului cu FC Botoșani

FC Botoșani primește vizita lui FCSB vineri seară de la ora 20:30.

FCSB FC Botoșani Superliga Etapa 10
Echipa pregătită de Leo Grozavu îi va înfrunta pe elevii lui Elias Charalambous în etapa cu numărul zece din sezonul regulat al Superligii României pe Stadionul Municipal din Botoșani.

În stagiunea precedentă, botoșănenii au câștigat în fața propriilor suporteri duelul cu FCSB, scor 1-0, din turul sezonului regulat. În retur, roș-albaștrii s-au impus la București cu 2-1.

”Fortăreață!” FCSB, atenționată înaintea meciului cu FC Botoșani

În actualul sezon, singurul eșec al trupei lui Grozavu a fost în Giulești cu Rapid (1-2). În rest, atât acasă, cât și în deplasare, botoșănenii nu au mai înregistrat niciun rezultat negativ.

”Fortăreața Botoșaniului!”, a scris Superliga României pe Instagram.

”Trupa din Moldova este invincibilă acasă în noul sezon, cu trei victorii și două remize obținute în fața propriilor suporteri. Pentru echipa condusă de Leo Grozavu urmează duelul cu campioana en-titre, FCSB”, a mai scris contul de social media.

Campioana României, FCSB, a avut un start foarte slab de sezon, chiar dacă a reușit să se califice în faza principală Europa League. În campionat, roș-albaștrii par că nu se mai regăsesc și sunt pe locul 11 în clasament, cu doar 7 puncte acumulate în nouă meciuri. 

Echipa patronată de Gigi Becali a obținut o singură victorie în campionat în acest sezon și au înregistrat patru remize și patru înfrângeri.

Spre deosebire de FCSB, FC Botoșani, care sezonul trecut a evitat la limită retrogradarea, a început foarte bine această stagiune sub comanda lui Leo Grozavu. Moldovenii au strâns 16 puncte în nouă meciuri și sunt pe locul patru în clasament.

Roș-albaștrii vin după remiza cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-1, în timp ce, în ultima etapă, FC Botoșani a învins-o pe Oțelul Galați, scor 1-0.

Sezonul trecut, cele două formații s-au înfruntat de două ori și și-au împărțit victoriile. În turul campionatului, FC Botoșani s-a impus pe teren propriu cu 1-0, în timp ce pe Arena Națională, FCSB a avut câștig de cauză, scor 2-1.

