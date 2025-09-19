Echipa pregătită de Leo Grozavu îi va înfrunta pe elevii lui Elias Charalambous în etapa cu numărul zece din sezonul regulat al Superligii României pe Stadionul Municipal din Botoșani.



În stagiunea precedentă, botoșănenii au câștigat în fața propriilor suporteri duelul cu FCSB, scor 1-0, din turul sezonului regulat. În retur, roș-albaștrii s-au impus la București cu 2-1.



”Fortăreață!” FCSB, atenționată înaintea meciului cu FC Botoșani



În actualul sezon, singurul eșec al trupei lui Grozavu a fost în Giulești cu Rapid (1-2). În rest, atât acasă, cât și în deplasare, botoșănenii nu au mai înregistrat niciun rezultat negativ.



”Fortăreața Botoșaniului!”, a scris Superliga României pe Instagram.

”Trupa din Moldova este invincibilă acasă în noul sezon, cu trei victorii și două remize obținute în fața propriilor suporteri. Pentru echipa condusă de Leo Grozavu urmează duelul cu campioana en-titre, FCSB”, a mai scris contul de social media.

