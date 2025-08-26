FCSB - Aberdeen, returul din play-off-ul Europa League, se joacă pe Arena Națională, joi, de la 21:30, în direct pe VOYO și PRO TV. În prima manșă, disputată în Scoția, scorul va fi egal.

Cu cine poate juca FCSB în faza principală din Europa League



Dacă elimină Aberdeen, FCSB va continua în Europa League și se va califica în faza principală, acolo unde urmează să aibă 8 adversare, iar până la finalul lunii ianuarie să joace patru meciuri acasă și patru în deplasare.



Cu un coeficient de 22.500, FCSB s-ar afla, cel mai probabil, în urna a treia valorică. Conform formatului, formația roș-albastră ar urma să primească la tragerea la sorți câte două adversare din fiecare urnă.

