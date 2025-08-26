FOTO FCSB, diferența între Europa și Conference League. Coloșii care pot apărea la tragerea la sorți în funcție de competiție

FCSB, diferența &icirc;ntre Europa și Conference League. Coloșii care pot apărea la tragerea la sorți &icirc;n funcție de competiție Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB află joi seară dacă va evolua în faza principală din Europa League sau în cea din Conference League. 

TAGS:
FCSBEuropa LeagueConference LeagueAberdeenfcsb - aberdeen
Din articol

FCSB - Aberdeen, returul din play-off-ul Europa League, se joacă pe Arena Națională, joi, de la 21:30, în direct pe VOYO și PRO TV. În prima manșă, disputată în Scoția, scorul va fi egal.

Cu cine poate juca FCSB în faza principală din Europa League

Dacă elimină Aberdeen, FCSB va continua în Europa League și se va califica în faza principală, acolo unde urmează să aibă 8 adversare, iar până la finalul lunii ianuarie să joace patru meciuri acasă și patru în deplasare.

Cu un coeficient de 22.500, FCSB s-ar afla, cel mai probabil, în urna a treia valorică. Conform formatului, formația roș-albastră ar urma să primească la tragerea la sorți câte două adversare din fiecare urnă.

  • Cum poate arăta o grupă foarte dificilă pentru FCSB în Europa League: AS Roma (Italia), Porto (Portugalia), Lyon (Franța), Fenerbahce (Turcia), Nottingham Forest (Anglia), Freiburg (Germania), VfB Stuttgart (Germania), Genk (Belgia)
  • Cum poate arăta o grupă mai accesibilă pentru FCSB în Europa League: Dinamo Zagreb (Croația), Salzburg (Austria), Ferencvaros (Ungaria), Maccabi Tel-Aviv (Israel), Ludogorets (Bulgaria), Midtjylland (Danemarca), Go Ahead Eagles (Olanda), SK Brann (Norvegia)

Cu cine poate juca FCSB în faza principală din Conference League

În cazul în care pierde contra lui Aberdeen, FCSB va coborî în faza principală din Conference League. Aici, campioana României va avea parte de doar șase meciuri, în loc de opt, trei acasă și trei în deplasare.

Spre deosebire de Europa League, în Conference există șase urne valorice, iar FCSB ar urma să înfrunte câte un adversar din fiecare.

  • Cum poate arăta o grupă foarte dificilă pentru FCSB în Conference League: Fiorentina (Italia), Crystal Palace (Anglia), Beșiktaș (Turcia), AEK Atena (Grecia), Rakow (Polonia), Hacken (Suedia)
  • Cum poate arăta o grupă mai accesibilă pentru FCSB în Conference League: Slovan Bratislava (Slovacia), Shamrock Rovers (Irlanda), Zrinjski (Bosnia și Herțegovina), Drita (Kosovo), Breidablik (Islanda), Hamrun Spartans (Malta)

Tragerile la sorți pentru fazele principale din Europa și Conference League sunt programate vineri, 29 august.

Foto: Football Meets Data

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele
Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele
ULTIMELE STIRI
Dat dispărut de CFR Cluj, Louis Munteanu a luat decizia! Ce a făcut cu două zile &icirc;naintea returului cu Hacken
Dat dispărut de CFR Cluj, Louis Munteanu a luat decizia! Ce a făcut cu două zile înaintea returului cu Hacken
Compagno, misterul plecării de la FCSB a fost deslușit: &bdquo;De asta nu l-a mai vrut Gigi&ldquo;
Compagno, misterul plecării de la FCSB a fost deslușit: „De asta nu l-a mai vrut Gigi“
După &icirc;nceputul dezastruos de sezon, Manchester United vrea să-l aducă pe noul Courtois
După începutul dezastruos de sezon, Manchester United vrea să-l aducă pe "noul Courtois"
Halep, emoționată de retragerea lui Kvitova: fotografia postată, alături de un mesaj superb
Halep, emoționată de retragerea lui Kvitova: fotografia postată, alături de un mesaj superb
Sorana, șansă imensă la US Open: C&icirc;rstea joacă, diseară, pentru un &bdquo;munte de bani&ldquo;
Sorana, șansă imensă la US Open: Cîrstea joacă, diseară, pentru un „munte de bani“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Fix ce nu voia FCSB să audă! Fotbalistul e OUT p&acirc;nă &icirc;n toamnă

Fix ce nu voia FCSB să audă! Fotbalistul e OUT până în toamnă

Elias Charalambous, OUT de la FCSB dacă ratează calificarea &icirc;n Europa League? &rdquo;Trebuie să faci ceva&rdquo;

Elias Charalambous, OUT de la FCSB dacă ratează calificarea în Europa League? ”Trebuie să faci ceva”

Ioan Varga prosperă &icirc;n timp ce CFR se destramă! Imagini incredibile cu patronul ardelenilor: &rdquo;2.300 de kg de aur!&rdquo;

Ioan Varga prosperă în timp ce CFR se destramă! Imagini incredibile cu patronul ardelenilor: ”2.300 de kg de aur!”

Anamaria Prodan i-a pus oferta pe masă lui Ianis Hagi! Răspuns imediat dat de fiul Regelui

Anamaria Prodan i-a pus oferta pe masă lui Ianis Hagi! Răspuns imediat dat de fiul "Regelui"

Nota primită de Cristi Chivu, după debutul perfect la Inter Milano &icirc;n Serie A

Nota primită de Cristi Chivu, după debutul perfect la Inter Milano în Serie A

CITESTE SI
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se ad&acirc;ncește

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

Un bărbat s-a prezentat &icirc;ngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț &icirc;n Monitorul Oficial, ca să obțină duplicat al CIV

stirileprotv Un bărbat s-a prezentat îngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț în Monitorul Oficial, ca să obțină duplicat al CIV

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!