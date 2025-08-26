Modul în care FCSB a „reușit“ să-l devalorizeze pe Andrea Compagno (29 de ani) merită un studiu de caz. Unul care, eventual, să fie predat la o reuniune a oamenilor din fotbal. La capitolul „Așa, nu!“.

Formația bucureșteană l-a luat pe Compagno, de la Craiova lui Mititelu, pentru 1,5 milioane de euro. Se întâmpla în august 2022. În schimbul investiției făcute, FCSB s-a ales cu un atacant care a livrat 20 de goluri, în 55 de apariții. Ce a urmat după acest bilanț? Vânzarea lui Compagno, în China, în februarie 2024, pentru... 120.000 de euro!

Mihai Stoica: „Gigi nu l-a mai vrut pe Compagno după ce a avut o cădere“

O asemenea „performanță“, prin care FCSB a pierdut 1.380.000 de euro – diferența între suma pe care a plătit-o FCSB pe Compagno și cea pe care l-a dat în China – a devenit și mai șocantă, ulterior.

Compagno, ajuns în Asia, e acum o „mașină de goluri“, după cum sport.ro a arătat aici, nu mai departe de acum zece zile.

La FCSB, în schimb, a fost luat Denis Alibec (34 de ani), un vârf „expirat“, ca și inexistent la formația bucureșteană, în acest debut de sezon.

Această situație bulversantă a fost abordată de Mihai Stoica, prezent în studioul Prima Sport. Aici, președintele Consiliului de Administrație a confirmat, practic, ceea ce se știa: „creierul“ acestor decizii, de a-l ceda pe Compagno și de a-l lua pe Alibec, a fost Gigi Becali.

„De ce Gigi Becali l-a vrut foarte tare pe Alibec? Pentru Gigi nu e suficient să ai un atacant care marchează, care poate să joace cu spatele la poartă, un pivot, cum era Compagno. Cât Compagno a marcat pe bandă rulantă, Gigi a fost mulțumit. Când Compagno a avut scăderea aia (n.r. – a dat doar 4 goluri, în 18 meciuri de campionat, în sezonul 2023-2024), nu l-a mai vrut. Gigi vrea un atacant, un număr 9, care are calitate tehnică în duelurile 1 la 1. Alibec cu asta s-a evidențiat în toată cariera. 1 la 1 a fost foarte bun. Thiam (n.r. – Mamadou Thiam, adus la FCSB de la Universitatea Cluj) are și asta, poate să joace cu spatele la poartă și are și calitate“, a spus Mihai Stoica.

