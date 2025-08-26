Alexandru Băluță a plecat de la FCSB în această vară, după ce a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali. Jucătorul de bandă a rămas liber de contract, dar s-a înțeles cu echipa la care joacă Hugo Lloris și Heung-Min Son. Alex Băluță, coleg cu Lloris și Son



Alexandru Băluță a plecat de la FCSB cu trei trofee în cont

În perioada petrecută în tricoul campioanei României, 81 de meciuri a strâns Băluță. În acest timp, el a marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive. Din altă perspectivă, trei trofee a cucerit Băluță cu FCSB, două titluri și o Supercupă a României.

Sosit la FCSB în 2023, Băluță a fost un fotbalist important timp de două sezoane. În această vară însă, Gigi Becali a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale, iar vineri s-a oficializat despărțirea. 900.000 de euro este cota jucătorului român, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

