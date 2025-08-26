NEWS ALERT Alex Băluță, coleg cu Lloris și Son! Formația la care merge fostul jucător de la FCSB

Alexandru Hațieganu
Alexandru Băluță s-a înțeles cu noua sa formație după despărțirea de FCSB.

Alexandru Băluță a plecat de la FCSB în această vară, după ce a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali. 

Jucătorul de bandă a rămas liber de contract, dar s-a înțeles cu echipa la care joacă Hugo Lloris și Heung-Min Son.

Alex Băluță, coleg cu Lloris și Son

Los Angeles FC s-a înțeles cu Alexandru Băluță pentru o mutare în MLS, iar fotbalistul român va semna sub formă de jucător liber de contract, conform jurnalistului Tom Bogert.

La echipa din Statele Unite ale Americii joacă în acest moment Hugo Lloris și Heung-Min Son, doi jucători emblematici pentru Tottenham.

Gigi Becali a dezvăluit că fotbalistul craiovean a încasat 50.000 de euro la despărțire și va mai primi încă 150.000 de euro în cazul unei calificări în grupa de Europa League sau Conference League.

Alexandru Băluță a plecat de la FCSB cu trei trofee în cont

În perioada petrecută în tricoul campioanei României, 81 de meciuri a strâns Băluță. În acest timp, el a marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive. Din altă perspectivă, trei trofee a cucerit Băluță cu FCSB, două titluri și o Supercupă a României.

Sosit la FCSB în 2023, Băluță a fost un fotbalist important timp de două sezoane. În această vară însă, Gigi Becali a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale, iar vineri s-a oficializat despărțirea.

900.000 de euro este cota jucătorului român, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

