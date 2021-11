Ce a spus Deian Sorescu, după meciul cu CFR și scandalul cu Rednic: ”M-am simțit foarte abătut”

Deian Sorescu a tras concluziile după această partidă și spune că a fost ”abătut” în ultima perioadă, când a fost în centrul atenției pentru o dispută cu Mircea Rednic.

Antrenorul i-a oferit câteva zile libere lui Sorescu, dar acesta a continuat să se antreneze pentru a fi în lot și în această partidă, cu CFR Cluj. Rednic s-a arătat nemulțumit de atitudinea sa din ultima perioadă.

Deian Sorescu: ”M-am simțit foarte abătut”

„Am terminat turul negativ, nu avem ce face, nu avem timp să plângem și trebuie să profităm de această pauză, să muncim mult mai mult și să încercăm să căutăm rezultatele bune. Nu știu ce să spun, trebuie să vedem prezentul, nu avem ce face decât să muncim și să încărcăm puțin bateriile.

M-am simțit foarte abăutat zilele astea, dar m-am obișnuit, n-am avut o zi liberă de când am venit. Mereu va fi presiune în jurul meu și în jurul colegilor. Sperăm să ne facem treaba pe teren, turul ăsta am reușit foarte puțin. Am avut niște jocuri bune dar am pierdut pe final”, a spus Sorescu.

După pauza competițională, Dinamo se va deplasa pe terenul celor de la FC Voluntari.