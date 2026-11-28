La finalul confruntării, antrenorul gazdelor, Florin Pîrvu (51 de ani), s-a arătat mulțumit de faptul că echipa sa a reușit să obțină un punct.

Reacția lui Florin Pîrvu după FC Voluntari - CFR Cluj 0-0

El a felicitat ambele formații pentru modul în care s-au dăruit în condiții meteo complicate.

„Un meci desfășurat în condiții meteo foarte, foarte dificile. Vreau să felicit jucătorii ambelor echipe pentru modul în care s-au dăruit, în special pe jucătorii mei. Încă de la începutul jocului, ne doream clar să scoatem un rezultat pozitiv.

Suntem în suferință din punctul de vedere al punctelor, chiar dacă jocul nostru este unul bun, care îmi dă speranțe. Impresia artistică nu se punctează, rămân doar punctele.

Mă bucur că etapa trecută am reușit să revenim de la 0-3 la Botoșani. Asta mi-a dat mare încredere, înseamnă că echipa are caracter și un potențial foarte mare. În zilele premergătoare acestui meci, nu ne așteptam la o asemenea vreme. Mă bucur mult că am reușit să scoatem un punct.

Pîrvu: „Și acolo puteam să înscriem”

Suntem în situația în care orice punct ne dă încredere și putem pregăti meciurile care au rămas până la finalul acestui an cu mai multă încredere, pentru a aduce puncte în clasament.

Ați văzut, încă de la început, a fost un meci de luptă, în care ne-am creat și câteva ocazii. Mi-aș fi dorit mai multe șuturi. În repriza a doua, vântul ne-a fost potrivnic. Am reușit să avem câteva tranziții pozitive, să finalizăm câteva acțiuni. O ocazie mare a venit în urma unui corner, consider că și acolo puteam să înscriem”, a declarat Florin Pîrvu, la conferința de presă.