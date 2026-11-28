În urmă cu aproximativ o săptămână, Andrei Cordea spunea că există restanțe financiare la CFR Cluj, iar patronul Ioan Varga intervenea și asigura public că jucătorul își va primi salariile restante. După partida cu FC Voluntari, Cordea a spus că situația s-a rezolvat.

Andrei Cordea, întrebat de rămânerea la CFR Cluj, după 0-0 cu FC Voluntari

"Este totul în regulă. Mi-au promis și s-au ținut de cuvânt. Le mulțumesc pe această cale", a spus Cordea.

Întrebat dacă va rămâne la CFR Cluj și din iarnă, Andrei Cordea a zâmbit, iar ulterior a lăsat de înțeles că va merge în China, la Yunnan Yukun, după cum chiar Ioan Varga spunea la începutul acestei luni. Aproximativ un milion de euro va încasa formația ardeleană.

"Deja a spus patronul tot ce a avut de zis. Mă gândesc că patronul nu minte. Să avem încredere în el.

Clubul știe foarte bine și sunt oameni demni în club, cum sunt și domnul Marian Copilu, domnul Zăvăleanu. Eu vreau să-mi văd de joc atât timp cât sunt aici, să dau tot pentru acest club. Am ajutat din toate punctele de vedere. Nu are nimeni ce să-mi reproșeze. Eu vreau doar să-mi fac treaba", a mai spus Cordea.

Sosit vara trecută la CFR Cluj, Andrei Cordea a strâns 23 de goluri și 9 pase decisive în cele 59 de partide disputate în tricoul ardelenilor. Din iarnă, fotbalistul va juca la Yunnan Yukun, formație care a încheiat pe locul 6 în ultima ediție de campionat din China.