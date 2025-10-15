Ce a spus Andrea Mandorlini despre plecarea lui Cristi Balaj de la CFR Cluj

Cristi Balaj și formația ardeleană au ajuns la o înțelegere, iar fostul arbitru nu mai este oficial la formația din Gruia.

Alături de Cristi Balaj, formația din Gruia a cucerit un titlu de campioană a României (sezonul 2021-2022) și Cupa României (2024-2025).



Cum vede Mandorlini plecarea lui Cristi Balaj



La conferința de presă de dinaintea partidei cu Csikszereda, antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre plecarea lui Cristi Balaj.

Andrea Mandorlini a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului arbitru și a explicat că a colaborat bine cu el.

”M-am salutat cu Cristi. E o persoană cu care am avut o relație foarte bună. Îmi pare rău, dar e alegerea dânsului și o respect. Motivele le știe el mai bine. Este un profesionist. Îi doresc numai bine în tot ceea ce își dorește mai departe”, a spus Mandorlini.

Pentru CFR Cluj urmează partida cu Csikszereda, restantă din runda a cincea de Superliga, care va avea loc joi, de la ora 20:30.

Meciul de la Miercurea Ciuc se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

