Ce a spus Andrea Mandorlini despre plecarea lui Cristi Balaj de la CFR Cluj

Cristi Balaj a părăsit-o pe CFR Cluj în urmă cu câteva zile.

Cristi Balaj și formația ardeleană au ajuns la o înțelegere, iar fostul arbitru nu mai este oficial la formația din Gruia.

Alături de Cristi Balaj, formația din Gruia a cucerit un titlu de campioană a României (sezonul 2021-2022) și Cupa României (2024-2025).

Cum vede Mandorlini plecarea lui Cristi Balaj

La conferința de presă de dinaintea partidei cu Csikszereda, antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre plecarea lui Cristi Balaj.

Andrea Mandorlini a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului arbitru și a explicat că a colaborat bine cu el.

”M-am salutat cu Cristi. E o persoană cu care am avut o relație foarte bună. Îmi pare rău, dar e alegerea dânsului și o respect. Motivele le știe el mai bine. Este un profesionist. Îi doresc numai bine în tot ceea ce își dorește mai departe”, a spus Mandorlini.

Pentru CFR Cluj urmează partida cu Csikszereda, restantă din runda a cincea de Superliga, care va avea loc joi, de la ora 20:30. 

Meciul de la Miercurea Ciuc se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Reacția lui Ioan Varga

După anunțul lui Cristi Balaj, a reacționat și Ioan Varga. Patronul ardelenilor a confirmat plecarea lui Balaj și a ținut să îi mulțumescă fostului arbitru pentru ce a oferit clubului.

Am vorbit cu Cristi Balaj și am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Fiecare om în viață ia anumite decizii. Mie îmi pare rău pentru Cristi pentru că a dorit să plece de la CFR Cluj. Este un om de mare calitate și un om corect căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez.

Așa se întâmplă în viața fiecărei echipe, în viața fiecărui om, iei anumite decizii care crezi că sunt mai bune pentru tine și pentru familia ta. Îi mulțumesc lui Cristi Balaj pentru colaborarea pe care am avut-o. Rămânem prieteni, așa cum am fost întotdeauna”, a declarat și Ioan Varga pentru sursa citată.

