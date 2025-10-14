Formația ardeleană l-a readus pe banca tehnică pe Andrea Mandorlini, antrenorul care a cucerit titlul și Cupa în 2010 alături de „feroviari”.

Tehnicianul italian a fost instalat oficial pe 24 august, după plecarea lui Dan Petrescu, și are deja șapte meciuri la activ: două victorii, patru remize și o singură înfrângere.

Lovitura dată de CFR Cluj: „E pe drumul cel bun!”

Deși echipa nu traversează cea mai bună perioadă, stând pe locul 12 în Superligă, cu 12 puncte în 11 meciuri jucate (CFR are o restanță), la club se simte optimism. Iar printre cei care cred în proiectul lui Mandorlini se află Roberto Bordin, fostul său secund și actual antrenor al lui KF Tirana.

„Dacă aș trimite un mesaj lui Mandorlini, i-aș spune că sunt bucuros că e într-un mediu pe care îl cunoaște bine. L-am avut ca antrenor, apoi i-am fost secund timp de zece ani. E un antrenor apreciat, care joacă un 4-3-3 excelent. Situația nu e ușoară, dar clubul îl cunoaște, iar Răzvan Zamfir, un director sportiv fantastic, l-a adus pentru că știe ce poate. Va avea nevoie de timp, dar e pe drumul cel bun”, a spus Bordin pentru Sport.ro.

Italianul își amintește cu emoție perioada petrecută în Gruia, unde a trăit una dintre cele mai frumoase experiențe din carieră.

„Cea mai frumoasă amintire din România e câștigarea campionatului. A fost incredibil, mai ales că am avut o echipă mixtă, cu multe naționalități, dar foarte puternică. Am creat un grup unit, cu o atmosferă fantastică. Totul a fost memorabil, dar campionatul a fost cel mai important trofeu”, a povestit el.

După ce se va termina pauza internațională, CFR va face deplasarea la Miercurea Ciuc, unde va disputa un duel cu Csikszereda pe 16 octombrie, de la ora 20:30.

