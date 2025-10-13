CFR Cluj se situează pe locul 12 în clasamentul Superligii României cu 12 puncte. După 11 etape disputate în sezonul regulat, formația dirijată de Andrea Mandorlini a bifat doar două victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri.



Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: ”De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat”



Cristi Balaj a plecat de la CFR Cluj într-o situație critică pentru ardeleni, care s-au despărțit în acest sezon și de Dan Petrescu, în locul căruia a fost numit pe banca tehnică Andrea Mandorlini.



Trupa de pe ”Constantin Rădulescu” a ratat cupele europene în actuala stagiune, iar în campionat trebuie să se redreseze cât mai repede: timpul se scurge, iar zona de play-off începe să se închege.



Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, într-o discuție cu reporterul Pro TV Miruna Pop, a explicat că nu s-a certat cu Balaj, în schimb și-a dorit un șoc la echipă.



Pe deasupra, Varga a sugerat și că nu se va grăbi să găsească un nou președinte, ci va reflecta asupra situației și va încerca să găsească înlocuitorul perfect pentru Balaj.



”Deocamdată nu stau să iau pe grabă. Reflectez să aleg un conducător bun, nu să pierdem vremea. Cu Cristi nu m-am certat, doar că trebuie schimbat ceva la echipă”, a spus Ioan Varga.



Cum arată clasamentul Superligii

