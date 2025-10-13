Luni, Cristi Balaj a anunțat că demisionează de la CFR Cluj. Iar patronul ardelenilor, Ioan Varga, a anunțat pentru Sport.ro că va reflecta asupra situației și va încerca să găsească un înlocuitor potrivit.



CFR Cluj se situează pe locul 12 în clasamentul Superligii României cu 12 puncte. După 11 etape disputate în sezonul regulat, formația dirijată de Andrea Mandorlini a bifat doar două victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri



Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile înainte să demisioneze de la CFR Cluj



Sâmbătă, la prânz, CFR Cluj a desfășurat un joc de pregătire cu divizionara secundă Gloria Bistriță, la Cluj-Napoca. La capătul celor 90 de minute, ardelenii s-au impus cu 3-0, grație reușitelor lui Slimani (2', 28') și Șfaiț (22').



Cristi Balaj, acum fostul președinte al lui CFR Cluj, a fost prezent la meciul amical cu Gloria Bistrița.

