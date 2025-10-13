VIDEO EXCLUSIV Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile înainte să demisioneze de la CFR Cluj

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ardelenii au rămas fără președinte.



TAGS:
Cristi BalajCFR ClujSuperliga
Din articol

Luni, Cristi Balaj a anunțat că demisionează de la CFR Cluj. Iar patronul ardelenilor, Ioan Varga, a anunțat pentru Sport.ro că va reflecta asupra situației și va încerca să găsească un înlocuitor potrivit.

CFR Cluj se situează pe locul 12 în clasamentul Superligii României cu 12 puncte. După 11 etape disputate în sezonul regulat, formația dirijată de Andrea Mandorlini a bifat doar două victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri

Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile înainte să demisioneze de la CFR Cluj

Sâmbătă, la prânz, CFR Cluj a desfășurat un joc de pregătire cu divizionara secundă Gloria Bistriță, la Cluj-Napoca. La capătul celor 90 de minute, ardelenii s-au impus cu 3-0, grație reușitelor lui Slimani (2', 28') și Șfaiț (22').

Cristi Balaj, acum fostul președinte al lui CFR Cluj, a fost prezent la meciul amical cu Gloria Bistrița.

  • Vlcsnap 2025 10 13 23h23m13s794
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto & Video: Miruna Pop, reporter Pro TV

Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: ”De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat”

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, într-o discuție cu reporterul Pro TV Miruna Pop, a explicat că nu s-a certat cu Balaj, în schimb și-a dorit un șoc la echipă.

Pe deasupra, Varga a sugerat și că nu se va grăbi să găsească un nou președinte, ci va reflecta asupra situației și va încerca să găsească înlocuitorul perfect pentru Balaj.

”Deocamdată nu stau să iau pe grabă. Reflectez să aleg un conducător bun, nu să pierdem vremea. Cu Cristi nu m-am certat, doar că trebuie schimbat ceva la echipă”, a spus Ioan Varga.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO
Momentul &icirc;n care mama și fetița &icirc;n cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Un fost antrenor din Serie A &icirc;i face portretul lui Ștefan Radu: &bdquo;Pur și simplu fantastic!&rdquo;
Un fost antrenor din Serie A îi face portretul lui Ștefan Radu: „Pur și simplu fantastic!”
ULTIMELE STIRI
Marian Iancu, atac la adresa lui Mircea Lucescu: &bdquo;Nu pun botul la perversitatea moșului care se m&acirc;ng&acirc;ie singur &icirc;ntre coarne&rdquo;
Marian Iancu, atac la adresa lui Mircea Lucescu: „Nu pun botul la perversitatea moșului care se mângâie singur între coarne”
Lionel Messi este urmărit penal &icirc;n Spania!
Lionel Messi este urmărit penal în Spania!
&rdquo;Care e diferența &icirc;ntre Real Madrid și PSG?&rdquo; Răspunsul lui Kylian Mbappe nu &icirc;i va plăcea fostei sale echipe
”Care e diferența între Real Madrid și PSG?” Răspunsul lui Kylian Mbappe nu îi va plăcea fostei sale echipe
Thomas Muller trăiește o a doua tinerețe peste Ocean! Cifrele germanului, demențiale
Thomas Muller trăiește o a doua tinerețe peste Ocean! Cifrele germanului, demențiale
Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au &icirc;nt&acirc;lnit cu premierul Ilie Bolojan. Ce au discutat
Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan. Ce au discutat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nia - Austria 1-0 | Naționala lui Lucescu a dat lovitura la ultima fază! Virgil Ghiță, eroul tricolorilor

România - Austria 1-0 | Naționala lui Lucescu a dat lovitura la ultima fază! Virgil Ghiță, eroul tricolorilor

Ce răsturnare de situație: Rom&acirc;nia ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare

Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare

Gata, e oficial! Naționala s-a calificat la Cupa Mondiala după victoria cu 1-0

Gata, e oficial! Naționala s-a calificat la Cupa Mondiala după victoria cu 1-0

Posibilele adversare ale Rom&acirc;niei la barajul pentru Cupa Mondială din 2026

Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială din 2026

Mircea Lucescu &icirc;și scoate pălăria &icirc;n fața unui tricolor: &Icirc;l felicit! Soția lui a avut o problemă &icirc;n ziua meciului, dar mi-a zis că poate

Mircea Lucescu își scoate pălăria în fața unui tricolor: "Îl felicit! Soția lui a avut o problemă în ziua meciului, dar mi-a zis că poate"

Ungurii, uluiți de un internațional rom&acirc;n după victoria cu Austria: &rdquo;Briliant&rdquo;

Ungurii, uluiți de un internațional român după victoria cu Austria: ”Briliant”



Recomandarile redactiei
Lionel Messi este urmărit penal &icirc;n Spania!
Lionel Messi este urmărit penal în Spania!
&rdquo;Care e diferența &icirc;ntre Real Madrid și PSG?&rdquo; Răspunsul lui Kylian Mbappe nu &icirc;i va plăcea fostei sale echipe
”Care e diferența între Real Madrid și PSG?” Răspunsul lui Kylian Mbappe nu îi va plăcea fostei sale echipe
Thomas Muller trăiește o a doua tinerețe peste Ocean! Cifrele germanului, demențiale
Thomas Muller trăiește o a doua tinerețe peste Ocean! Cifrele germanului, demențiale
Un fost antrenor din Serie A &icirc;i face portretul lui Ștefan Radu: &bdquo;Pur și simplu fantastic!&rdquo;
Un fost antrenor din Serie A îi face portretul lui Ștefan Radu: „Pur și simplu fantastic!”
Dan Petrescu a discutat cu Gică Hagi despre poziția pe care ar trebui să joace Ianis: &rdquo;Băi, chiar nimeni nu vede?&rdquo;
Dan Petrescu a discutat cu Gică Hagi despre poziția pe care ar trebui să joace Ianis: ”Băi, chiar nimeni nu vede?”
Alte subiecte de interes
Situația lui Karlo Muhar de la CFR Cluj, explicată: &rdquo;Povestea a &icirc;nceput acum două luni&rdquo;
Situația lui Karlo Muhar de la CFR Cluj, explicată: ”Povestea a început acum două luni”
Cristi Balaj știe cine va c&acirc;știga &icirc;n FCSB - Sparta Praga: &rdquo;Sunt convins&rdquo;
Cristi Balaj știe cine va câștiga în FCSB - Sparta Praga: ”Sunt convins”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Momentul &icirc;n care mama și fetița &icirc;n cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

stirileprotv Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Temperaturile scad brusc săptăm&acirc;na viitoare &icirc;n toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

stirileprotv Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!