Ce a scris presa din Spania despre 'El Clasico' de Romania! Spaniolii au fost impresionati de Sorescu dar mentioneaza si gravele erori de arbitraj:"Radu Petrescu a fost generos"

Presa din Spania nu a lasat neobservat faptul ca in derby-ul dintre FCSB si Dinamo, au evoluat nu mai putin de cinci jucatori iberici.

Cosmin Contra este un personaj cunoscut in fotbalul spaniol, romanul evoluand pentru echipe ca Alaves (1999-2001), Atletico Madrid (2002-2005) si Getafe (2005-2010). La ultima formatie, a avut sansa de a fi si antrenor intre 2014-2015, acolo unde a reusit sa salveze echipa de la retrogradare.

Cotidianul Mundo Deportivo a titrat:"Dinamoul lui Contra intalneste FCSB in derby". Spaniolii scriu in incipitul articolului faptul ca Dinamo a avut un inceput prost de partida, incasand doua goluri in primele 17 minute, lucru care nu i-a facut pe baietii lui Cosmin Contra sa lase armele jos, avand sansa chiar de a castiga.

Mundo Deportivo mentioneaza faptul ca Radu Petrescu a fost generos la penalty-ul care a decis partida. Spaniolii scriu si despre decizia inspirata a lui Cosmin Contra de a-l introduce pe Sorescu, descriind-o ca fiind factorul decisiv pentru inscrierea a celor doua goluri de dinamovisti:"In minutul 23, la scurt timp dupa golul doi al FCSB, Contra a ales sa-l introduca pe Sorescu in locul lui Mihaiu, iar extrema din Timisoara a revolutionat partida".

In incheiere, Mundo Deportivo spune ca Dinamo nu s-a lasat descurajata de faptul ca are un om in minus, astfel, echipa lui Cosmin Contra a continuat sa aiba prim-planul, in ciuda greselii arbitrului:"Dinamovistii au incercat pana in ultimul minut, dar eliminarea din final a lui Rauta a clarificat castigatoarea acestei partide".

