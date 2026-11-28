Golurile fostei campioane au fost marcate de Joyskim Dawa în minutul 39 și de Denis Drăguș în minutul 45+2. Au fost primele reușite pentru echipa patronată de Gigi Becali după trei partide de secetă.

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FCSB, salt în Superligă

În urma succesului de pe Ghencea, FCSB a ajuns la 25 de puncte în 17 etape și a urcat în primul eșalon de pe locul 9 până pe poziția a 7-a.

Elevii lui Laurențiu Reghecampf au pus capăt unei serii negative de trei meciuri fără victorie în campionat: două înfrângeri cu 0-1 în deplasare cu „U” Cluj și acasă cu Corvinul Hunedoara, respectiv egal la Mioveni cu FC Argeș (0-0).

FCSB a ajuns la trei puncte distanță de nou-promovata Corvinul Hunedoara (28 de puncte), ocupanta poziției a șasea, ultima care asigură prezența în play-off.