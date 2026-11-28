Golurile fostei campioane au fost marcate de Joyskim Dawa în minutul 39 și de Denis Drăguș în minutul 45+2. Au fost primele reușite pentru echipa patronată de Gigi Becali după trei partide de secetă.
CLASAMENT Pe ce loc se află FCSB în Superligă după victoria cu Csikszereda
FCSB, salt în Superligă
În urma succesului de pe Ghencea, FCSB a ajuns la 25 de puncte în 17 etape și a urcat în primul eșalon de pe locul 9 până pe poziția a 7-a.
Elevii lui Laurențiu Reghecampf au pus capăt unei serii negative de trei meciuri fără victorie în campionat: două înfrângeri cu 0-1 în deplasare cu „U” Cluj și acasă cu Corvinul Hunedoara, respectiv egal la Mioveni cu FC Argeș (0-0).
FCSB a ajuns la trei puncte distanță de nou-promovata Corvinul Hunedoara (28 de puncte), ocupanta poziției a șasea, ultima care asigură prezența în play-off.
Caseta meciului
- FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Joao Paulo (O. Arad 46'; Boutoutaou 78'), Stoian (Garita 82'), Drăguş – Miculescu (Cisotti 46'). ANTRENOR: Laurenţiu Reghecampf.
- CSIKSZEREDA: E. Pap – Odor, Palmeş, Trif, Paszka – Csuros (Jebari 88') – Gabriel Lima (Stahl 75'), Horvath (Tajti 46'), Nyitra, Czekus (Szalay 46') – Kukovec (Eppel 63'). ANTRENOR: Valentin Suciu;
- Cartonaşe galbene: Cisotti 78' / Paszka 31', Trif 33'
- Arbitri: Adrian Cojocaru - Romică Bîrdeş. Florin Iftode
- Arbitri VAR: Valentin Porumbel - Iulian Dima
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