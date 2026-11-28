La finalul partidei, Drăguș și-a exprimat bucuria după ce a spart gheața alături de roș-albaștri, la a șasea apariție pentru noua sa echipă.

Mesajul lui Denis Drăguș după primul său gol la FCSB

Vârful l-a apărat, de asemenea, pe Ofri Arad, intrat la pauză și înlocuit de antrenorul Laurențiu Reghecampf în minutul 78 cu Aymen Boutoutaou.

„Am reușit să marchez primul gol. E un sentiment plăcut și sperăm să repetăm performanța din seara asta și la meciul de Cupă, și la meciul din campionat.

Sper să marchez în continuare. Mă bucur că am reușit astăzi, așteptam momentul ăsta de câteva meciuri. E important, sunt trei puncte. Mergem mai departe și trebuie să acumulăm cât mai multe puncte, pentru că nu mai avem timp de pierdut.

Nu știu cât de greu și cât de ușor a fost, dar e clar că mi-am dorit să ajut echipa. Era un moment important, un meci în care nu mai aveam altă variantă decât victoria. Ne bucurăm că am făcut un meci bun, părerea mea. Am controlat, am avut ocazii, am marcat goluri și e o seară bună pentru noi.

Drăguș, alături de Ofri Arad: „E normal să fim alături de el”

(n.r.- despre postul său favorit pe teren) Mă simt bine în atac, am jucat peste tot. Important e să joc, mă simt bine. Mă bucur că am minute. Am jucat 90 de minute, mă bucur pentru asta. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și sper să câștigăm cât mai multe puncte.

(n.r.- despre cum s-a simțit inițial, când Eduard Pap i-a apărat penalty-ul și a marcat după) Să dau golul, nimic altceva, nu am avut timp să gândesc foarte mult. Bine că am terminat cu bine în această seară.

(n.r.- despre Ofri Arad intrat la pauză și schimbat în minutul 78) E un jucător important pentru noi. Suntem un grup unit. E normal să fim alături de el. E un moment mai neplăcut. Cu toții am trecut prin asta. Cu siguranță ne va ajuta în viitor. E un jucător de calitate pentru echipa noastră”, a declarat Denis Drăguș, la flash-interviu.