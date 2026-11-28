E clar: zilele lui Dennis Man (28 de ani), la PSV Eindhoven, sunt numărate. Fiecare partidă a formației batave reconfirmă această situație.

Dennis Man, încă un meci în care a fost rezervă neutilizată la PSV

Începând cu 20 octombrie, deci în ultimele cinci săptămâni, campioana Olandei a disputat opt partide, în prima ligă și în Champions League. Participarea lui Dennis Man, în aceste meciuri, s-a rezumat la un total de... 19 minute. Iată ce spun cifrele:

20 octombrie: Porto – PSV, scor 0-1 – Man a prins 9 minute pe teren.

25 octombrie: PSV – Feyenoord, scor 1-1 – Man a fost folosit 6 minute.

31 octombrie: PSV – Willem II, scor 7-0 – Man a fost rezervă neutilizată.

4 noiembrie: PSV – Club Brugge, scor 1-2 – Man a fost rezervă neutilizată.

8 noiembrie: Cambuur – PSV, scor 2-5 – Man a jucat 4 minute.

21 noiembrie: Nijmegen – PSV, scor 1-4 – Man a rămas pe banca de rezerve.

24 noiembrie: Real Madrid – PSV, scor 5-1 – Man a rămas pe banca de rezerve.

28 noiembrie: PSV – Go Ahead Eagles, scor 4-0 – Man a rămas pe banca de rezerve.

După cum se poate vedea mai sus, Dennis a suferit, inclusiv în această seară, în victoria care a menținut PSV în fruntea clasamentului. Pentru că internaționalul român a fost ignorat, încă o dată, de antrenorul Peter Bosz. Chiar dacă meciul cu Go Ahead Eagles a fost rezolvat, în mare măsură, de la prima repriză, când PSV a avut 2-0, tehnicianul gazdelor nu i-a dat minute lui Man, nici măcar spre finalul întâlnirii. Semn că românul nu mai face parte din planurile tehnicianului de 63 de ani.

Cu Dennis Man marginalizat, PSV conduce în clasament, având 32 de puncte după 14 etape. Podiumul e completat de Ajax Amsterdam (28 de puncte și un meci mai puțin) și de Twente (27 de puncte din 13 etape).