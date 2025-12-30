Cătălin Cîrjan surprinde! Ce a dezvăluit fotbalistul lui Dinamo

Zeljko Kopic a cerut întăriri în această iarnă pentru care Dinamo să aibă șanse în lupta la titlu, iar Andrei Nicolescu și oficialii echipei din „Ștefan cel Mare” au trecut „la treabă” .

Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul patru în Superliga , în urma înfrângerii 0-2 cu UTA de la Arad. „Câinii” se află la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Cătălin Cîrjan a dezvăluit că a avut oferte în vară

Mijlocașul care a ajuns om de bază la Dinamo a explicat motivul pentru care a decis să rămână la formația roș-albă, chiar dacă a avut oferte în vara lui 2025.

Căpitanul „câinilor” a subliniat faptul că nu a intrat nici măcar în discuții cu echipele care s-au interesat de el și a punctat faptul că visul său este să joace în cupele europene alături de Dinamo.

„Am avut câteva oferte în vară şi nici nu am vrut să intru în discuţii. Pentru că e un vis pentru mine câştig trofee cu Dinamo. Anul ăsta, dacă suntem acolo, e un vis să joc în cupele europene. Sper să se întâmple.

Nu mă văd la altă echipă în România. Vreau să joc la Dinamo, să prind un transfer în străinătate şi după să mă întorc acasă", a declarat Cătălin Cîrjan, conform Orange Sport.

Fotbalistul de 23 de ani a evoluat în 23 de partide în acest sezon pentru Dinamo, reușind să marcheze de patru ori și să ofere cinci pase decisive.

2,5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

