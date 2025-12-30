Cătălin Cîrjan surprinde! Ce a dezvăluit fotbalistul lui Dinamo

Cătălin C&icirc;rjan surprinde! Ce a dezvăluit fotbalistul lui Dinamo Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cătălin Cîrjan a dezvăluit că a avut oferte să plece de la Dinamo.

TAGS:
DinamoCatalin CirjanSuperliga
Din articol

Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul patru în Superliga, în urma înfrângerii 0-2 cu UTA de la Arad. „Câinii” se află la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Zeljko Kopic a cerut întăriri în această iarnă pentru care Dinamo să aibă șanse în lupta la titlu, iar Andrei Nicolescu și oficialii echipei din „Ștefan cel Mare” au trecut „la treabă”.

Cătălin Cîrjan a dezvăluit că a avut oferte în vară

Mijlocașul care a ajuns om de bază la Dinamo a explicat motivul pentru care a decis să rămână la formația roș-albă, chiar dacă a avut oferte în vara lui 2025.

Căpitanul „câinilor” a subliniat faptul că nu a intrat nici măcar în discuții cu echipele care s-au interesat de el și a punctat faptul că visul său este să joace în cupele europene alături de Dinamo.

„Am avut câteva oferte în vară şi nici nu am vrut să intru în discuţii. Pentru că e un vis pentru mine câştig trofee cu Dinamo. Anul ăsta, dacă suntem acolo, e un vis să joc în cupele europene. Sper să se întâmple.

Nu mă văd la altă echipă în România. Vreau să joc la Dinamo, să prind un transfer în străinătate şi după să mă întorc acasă", a declarat Cătălin Cîrjan, conform Orange Sport.

Fotbalistul de 23 de ani a evoluat în 23 de partide în acest sezon pentru Dinamo, reușind să marcheze de patru ori și să ofere cinci pase decisive.

2,5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi vremea de Revelion și &icirc;n ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptăm&acirc;ni
ARTICOLE PE SUBIECT
Se mai face fuziunea FC Dinamo &ndash; CS Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu
Se mai face fuziunea FC Dinamo – CS Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu
Dinamo aruncă bomba! Semnează și pleacă &icirc;n cantonament cu echipa
Dinamo aruncă bomba! Semnează și pleacă în cantonament cu echipa
Foștii atacanți de la Dinamo și Universitatea Craiova, OUT &rdquo;la pachet&rdquo;!
Foștii atacanți de la Dinamo și Universitatea Craiova, OUT ”la pachet”!
ULTIMELE STIRI
Chelsea &ndash; Bournemouth 0-0, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Maresca nu &icirc;și mai permite pași greșiți
Chelsea – Bournemouth 0-0, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Maresca nu își mai permite pași greșiți
Vine titlul &icirc;n Serie A? Statistica &icirc;i face cu ochiul lui Cristi Chivu
Vine titlul în Serie A? Statistica îi face cu ochiul lui Cristi Chivu
Victorie &icirc;n ultima secundă pentru U-BT Cluj!
Victorie în ultima secundă pentru U-BT Cluj!
Lovitura primită de apropiații lui Maradona
Lovitura primită de apropiații lui Maradona
Gata, știm cele 16 echipe calificate &icirc;n optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni! FCSB are un reprezentant
Gata, știm cele 16 echipe calificate în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni! FCSB are un reprezentant
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Barcelona i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Lewandowski! Catalanii au &icirc;nceput negocierile

Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Lewandowski! Catalanii au început negocierile

Cutremur la Liverpool! &rdquo;Cormoranii&rdquo; și-au dat afară antrenorul &icirc;n mijlocul sărbătorilor

Cutremur la Liverpool! ”Cormoranii” și-au dat afară antrenorul în mijlocul sărbătorilor

A fost ofertat și de CFR Cluj și Universitatea Craiova, dar a ales-o pe FCSB și a eșuat: &rdquo;Nu se poate refuza!&rdquo;

A fost ofertat și de CFR Cluj și Universitatea Craiova, dar a ales-o pe FCSB și a eșuat: ”Nu se poate refuza!”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea Rom&acirc;niei: &bdquo;Ăsta e adevărul!&ldquo;

Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“

Revenire de senzație! Dinamo vrea un fotbalist cu peste 100 de meciuri &icirc;n Superligă

Revenire de senzație! Dinamo vrea un fotbalist cu peste 100 de meciuri în Superligă



Recomandarile redactiei
Chelsea &ndash; Bournemouth 0-0, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Maresca nu &icirc;și mai permite pași greșiți
Chelsea – Bournemouth 0-0, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Maresca nu își mai permite pași greșiți
Victorie &icirc;n ultima secundă pentru U-BT Cluj!
Victorie în ultima secundă pentru U-BT Cluj!
Gabi Torje știe cine se va lupta la titlu: &rdquo;E un campionat atipic!&rdquo;
Gabi Torje știe cine se va lupta la titlu: ”E un campionat atipic!”
Gata, știm cele 16 echipe calificate &icirc;n optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni! FCSB are un reprezentant
Gata, știm cele 16 echipe calificate în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni! FCSB are un reprezentant
Lovitura primită de apropiații lui Maradona
Lovitura primită de apropiații lui Maradona
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
La război, &icirc;n c&acirc;mpul dușmanului . Cum a fost primit Cătălin C&icirc;rjan de rapidiști
La război, în câmpul 'dușmanului'. Cum a fost primit Cătălin Cîrjan de rapidiști
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin C&icirc;rjan: &rdquo;Trebuie să facă asta&rdquo;
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Lovitură pentru Budapesta. Capitala Ungariei a fost retrogradată la &bdquo;junk&rdquo; de Moody #039;s. &bdquo;Risc mare de incapacitate de plată&rdquo;

stirileprotv Lovitură pentru Budapesta. Capitala Ungariei a fost retrogradată la „junk” de Moody's. „Risc mare de incapacitate de plată”

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Cum va fi vremea de Revelion și &icirc;n ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptăm&acirc;ni

stirileprotv Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!