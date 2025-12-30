De atunci, conducerea alb-roșiilor a încercat să deblocheze discuțiile cu Ministerul Afacerilor Interne, însă fără rezultate concrete.



În luna septembrie, președintele Andrei Nicolescu a confirmat că FC Dinamo a trimis o adresă oficială către MAI pentru demararea negocierilor privind asocierea cu clubul sportiv al ministerului, deținătorul mărcii și palmaresului istoric. Până la finalul anului, însă, nu s-a înregistrat niciun progres.



Se mai face fuziunea FC Dinamo – CS Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu



În direct la televiziunea Digi Sport, Andrei Nicolescu a explicat de ce proiectul este blocat. Oficialul dinamovist a vorbit despre un impediment de natură politică, aflat în afara controlului clubului.



„Nu-mi dau seama când s-ar putea întâmpla. Este o chestiune politică pe care nu o pot controla. Se discută la nivel de ministere despre stabilitate și nu știm dacă acest lucru afectează capacitatea de a lua o decizie. Ce putem noi să facem este să revenim cu documentele și cererile. Mai mult de atât nu avem cum”, a declarat Nicolescu.



Fuziunea dintre FC Dinamo și CS Dinamo este văzută ca o soluție pe termen lung pentru unificarea brandului, evitarea unui scenariu similar cu CSA Steaua - FCSB și construirea unei academii solide de juniori. Planul inițial viza o asociere la nivel de copii și juniori, nu o fuziune totală imediată.



Până la finalul lui 2025, proiectul rămâne blocat la nivel instituțional. În paralel, FC Dinamo și-a continuat planurile independente, inclusiv prin formarea echipei Dinamo II, activă în Liga a 3-a.

