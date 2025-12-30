Răzvan Patriche, fostul căpitan al „câinilor”, revine la prima echipă și va ocupa funcția de antrenor secund în mandatul lui Zeljko Kopic, anunță GSP.



În vârstă de 39 de ani, Patriche face pasul spre banca tehnică a echipei mari la doar câteva luni după ce s-a retras din activitatea de jucător.



În prima parte a sezonului, fostul fundaș central a activat ca secund la Dinamo II, în Liga a 3-a, iar acum va lucra alături de Kopic și Florentin Petre.



Patriche semnează și pleacă în cantonament cu echipa



Conform sursei citate, Patriche se va alătura lotului chiar de la reunire și va face deplasarea în cantonamentul de iarnă din Lara, Antalya.



Ca jucător, Răzvan Patriche a adunat 98 de meciuri pentru Dinamo, a marcat patru goluri și a fost unul dintre oamenii-cheie ai vestiarului.

