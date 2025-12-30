În afară de Dinamo, Blejdea, extremă de 29 de ani, a mai jucat la FC Wil (Elveția), Eintracht Braunschweig (Germania), Pandurii Târgu Jiu, FC Argeș sau U Cluj, printre altele.

👉Le mulțumim ambilor jucători pentru munca depusă, efortul arătat pe perioada petrecută la clubul nostru și le dorim mult succes în continuare în cariera sportivă” , a postat clubul din Liga 3.

”👉CSM Jiul Petroșani anunță încheierea, de comun acord, a raporturilor contractuale cu jucătorii Voinea Albert si Blejdea Andrei.

Jiul Petroșani a anunțat rezilierea contractelor cu atacanții Andrei Blejdea (fost la Dinamo) și Albert Voinea (fost la Universitatea Craiova).

Voinea, atacant central de 33 de ani, are și el o sumedenie de echipe în CV, pe lângă Universitatea Craiova, printre care Pandurii Târgu Jiu, Gloria Bistrița, Ripensia Timișoara, CSC Dumbrăvița, UTA Arad, U Cluj, Concordia Chiajna sau Metaloglobus București.

Andrei Blejdea, depărțire cu scântei în trecut



În vara lui 2023, Andrei Blejdea a semnat cu Chindia Târgoviște, însă nu a rezistat decât două luni la gruparea care activează în liga secundă.

Despărțirea nu i-a picat prea bine fotbalistului, care le-a transmis un mesaj ironic foștilor săi șefi.

„Mulţumim, Andrei Blejdea! Clubul Chindia Târgovişte şi jucătorul Andrei Blejdea au reziliat contractul pe cale amiabilă. Mult succes!”, au postat cei de la Chindia, pe rețelele de socializare.

La scurt timp după anunțul rupturii dintre Chindia și Blejdea, jucătorul a comentat ironic la postarea târgoviștenilor: „Mulţumesc, Chindia, pentru mai nimic!”.

