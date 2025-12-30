OFICIAL Foștii atacanți de la Dinamo și Universitatea Craiova, OUT ”la pachet”!

Foștii atacanți de la Dinamo și Universitatea Craiova, OUT "la pachet"!
Ajunși în Liga 3, cei doi nu au convins nici la acest nivel.

Andrei Blejdea Dinamo Albert Voinea Universitatea Craiova Jiul Petrosani
Jiul Petroșani a anunțat rezilierea contractelor cu atacanții Andrei Blejdea (fost la Dinamo) și Albert Voinea (fost la Universitatea Craiova).

”👉CSM Jiul Petroșani anunță încheierea, de comun acord, a raporturilor contractuale cu jucătorii Voinea Albert si Blejdea Andrei.

👉Le mulțumim ambilor jucători pentru munca depusă, efortul arătat pe perioada petrecută la clubul nostru și le dorim mult succes în continuare în cariera sportivă”, a postat clubul din Liga 3.

În afară de Dinamo, Blejdea, extremă de 29 de ani, a mai jucat la FC Wil (Elveția), Eintracht Braunschweig (Germania), Pandurii Târgu Jiu, FC Argeș sau U Cluj, printre altele.

Voinea, atacant central de 33 de ani, are și el o sumedenie de echipe în CV, pe lângă Universitatea Craiova, printre care Pandurii Târgu Jiu, Gloria Bistrița, Ripensia Timișoara, CSC Dumbrăvița, UTA Arad, U Cluj, Concordia Chiajna sau Metaloglobus București.

Andrei Blejdea, depărțire cu scântei în trecut

În vara lui 2023, Andrei Blejdea a semnat cu Chindia Târgoviște, însă nu a rezistat decât două luni la gruparea care activează în liga secundă.

Despărțirea nu i-a picat prea bine fotbalistului, care le-a transmis un mesaj ironic foștilor săi șefi.

„Mulţumim, Andrei Blejdea! Clubul Chindia Târgovişte şi jucătorul Andrei Blejdea au reziliat contractul pe cale amiabilă. Mult succes!”, au postat cei de la Chindia, pe rețelele de socializare.

La scurt timp după anunțul rupturii dintre Chindia și Blejdea, jucătorul a comentat ironic la postarea târgoviștenilor: „Mulţumesc, Chindia, pentru mai nimic!”.

Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul "incompatibil cu stilul" selecționerilor: "Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!"
Ultimatum în Giulești! Costel Gâlcă și-a pierdut răbdarea cu un fotbalist de la Rapid
Cristi Borcea e convins: "Ele au cele mai bune loturi din campionat"
Echipa din Premier League transferă de la Tottenham! Colegul lui Drăgușin, ca și plecat
Japonezul Kazuyoshi Miura a semnat, la 58 de ani!
30.000.000 de € pentru transferul lui Radu Drăgușin! Două cluburi din Premier League au pus ochii pe român
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului

Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Lewandowski! Catalanii au început negocierile

Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!"

A fost ofertat și de CFR Cluj și Universitatea Craiova, dar a ales-o pe FCSB și a eșuat: "Nu se poate refuza!"



Cristi Borcea e convins: "Ele au cele mai bune loturi din campionat"
30.000.000 de € pentru transferul lui Radu Drăgușin! Două cluburi din Premier League au pus ochii pe român
Steliano Filip știe cine va câștiga Superliga: „Nu se pune problema"
Ultimatum în Giulești! Costel Gâlcă și-a pierdut răbdarea cu un fotbalist de la Rapid
Mutarea iernii! Elevul lui Cristi Chivu, gata să semneze cu Barcelona
Mai jos de atât nu se putea! Cu cine a semnat Andrei Blejdea, fostul atacant al lui Dinamo 
Despărțire cu scântei! Sosit la club în această vară, a plecat după doar două luni. Mesaj ironic pentru conducere
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, "printre cei mai buni" la debutul în Serie A! 
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta cabinetul lui Ilie Bolojan

Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

