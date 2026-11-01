Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 44, cu un șut puternic de la aproximativ 25 de metri, iar Diogo Pinto a stabilit rezultatul final în minutul 68.

Cătălin Cîrjan: „Obiectivul este o clasare în primele 3 locuri”

La finalul partidei, mijlocașul dinamovist s-a prezentat la flash-interviuri, a declarat că atmosfera din vestiar este foarte bună și a evidențiat aportul întregului lot, inclusiv al jucătorilor care intră pe parcursul meciurilor.

„Ne simțim foarte bine, avem încredere, victoriile aduc victorii. Nu e o presiune pe noi, vom vedea ce se va întâmpla la finalul sezonului. Nu e doar un jucător care face diferența, toată echipa este bună”, a spus Cîrjan.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a explicat apoi care este obiectivul stabilit de conducerea clubului.

„Nu titlul e obiectivul, o clasare în primele 3 locuri e obiectivul anunțat de la începutul sezonului. O luăm meci cu meci. Nu ne temem de nimic. Mister face o treabă extraordinară, ne ține cu picioarele pe pământ în fiecare săptămână. Despre play-off e devreme să vorbim, mai e mult”, a declarat Cîrjan.

Dinamo a ajuns la 33 de puncte și ocupă primul loc în SuperLiga, cu unul peste Universitatea Craiova. UTA se află pe poziția a zecea, cu 18 puncte.