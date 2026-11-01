Capacitatea de a lua decizii sub presiune, disciplina și mentalitatea pot decide cine merge mai departe. Costin „Jaxi” Vrînceanu a trăit această presiune în competițiile profesioniste globale de Counter-Strike, iar acum o analizează dintr-o altă perspectivă - streamer și creator de conținut. Într-un interviu pentru sport.ro, Jaxi vorbește despre transformarea esports-ului, sacrificiile necesare pentru a ajunge în top și despre ce poate face diferența pentru jucătorii care intră în lupta pentru Red Bull Wings Cup.
INTERVIU Ce face diferența între un jucător bun și un campion? Jaxi vorbește despre Red Bull Wings Cup și presiunea competiției
Ce face diferența atunci când doi jucători foarte buni ajung față în față într-o finală? Skill-ul contează, dar nu este suficient.
Ai cunoscut esports-ul atât din postura de jucător (Counter-Strike), cât și din cea de streamer. Cum s-a schimbat perspectiva ta asupra gamingului competitiv după ce ai trecut de cealaltă parte?
Perspectiva nu s-a schimbat foarte mult, poate doar pot să apreciez mai mult acum tot ce se întâmplă behind the scenes în organizarea unui concurs sau a unui eveniment.
Pentru cineva care vede gamingul doar ca pe o formă de entertainment sau relaxare, cum arată, de fapt, viața unui jucător profesionist?
În ultimii ani, jucătorii profesioniști au evoluat foarte mult și au devenit și mai buni, dacă putem spune așa. Dacă înainte nu se ținea cont de dietă sau de programul de antrenament, acum majoritatea jucătorilor au program fix de antrenament, între 6-7 și 9-10 ore, cu pauze de masă. Foarte mulți jucători sau echipe au și nutriționiști și psihologi prezenți cu ei atât la antrenamente, cât și la competiții.
Pentru cineva care nu urmărește esports, ce transformă un joc într-o competiție adevărată?
Am putea spune că miza transformă un joc într-o competiție adevărată. Vorbim de zeci, sute și milioane de euro, în funcție de fiecare eveniment, și lucrurile se tot dezvoltă.
Ce au în comun cei mai buni jucători de esports, indiferent că vorbim despre Counter-Strike, EA FC sau alte jocuri bazate pe competiție?
Cred că cel mai comun lucru este capacitatea de a lua decizii foarte rapid în condiții de stres și de a te adapta constant în funcție de orice advesar.
Cât de importantă este partea mentală în esports și ce se întâmplă cu un jucător atunci când apare presiunea unei finale?
Se vorbește foarte mult în ultima perioadă de această parte mentală și concluziile generale spun că este cea mai importantă parte din esports. Bineînțeles că nu neglijăm aici pregătirea, dar mentalul este foarte important, pentru că treci de foarte multe ori prin situații unde ai foarte multă presiune și trebuie să gestionezi aceste momente.
Ce ai învățat din esports care te ajută și în afara jocului?
Am învățat cum să gestionez situațiile tensionate, să nu mă gândesc foarte mult la ce urmează, să acționez și să mă concentrez pe ce am de făcut indiferent de ce se întâmplă în jurul meu.
Tu vii din Counter-Strike. Ce ți se pare interesant la competițiile de EA FC privite din exterior?
Faptul că în ultimul an meta-ul a fost de a înscrie multe goluri și atunci, orice meci am urmărit a fost interesant, chiar dacă era 7-3, mereu se putea termina 11-11 sau se producea un comeback.
Counter-Strike este un joc de echipă, în care ai coechipieri, în timp ce în EA FC ești 1 la 1. Îți alegi echipa de fotbal, poți avea și antrenor, însă joci doar tu. Cum crezi că se schimbă presiunea atunci când nu ai o echipă cu tine?
La CS uneori poți scăpa dacă tu ai o zi mai proastă și coechipierii sunt în formă, dar la EA FC, dacă nu ești constant în evoluții, poți fi pedepsit mai aspru, aș putea spune. În același timp, ai și avantajul că depinzi 100% de acțiunile tale. Cred că depinde și de percepție și de cum gestionează fiecare om presiunea în anumite momente.
Red Bull Wings Cup se joacă pentru prima dată în acest an la nivel global, în aproape 80 de țări. Ce înseamnă o competiție de asemenea amploare în lumea gamingului?
E o competiție foarte importantă pentru scena de EA FC globală și, în același timp, este un turneu ușor de accesat, care îți poate oferi o experiență unică dacă ajungi fie finalist, fie câștigător al experienței de a ajunge în Miami, să urmărești Finala Globală.
Ce îți place cel mai mult la Red Bull Wings Cup și ce crezi că o diferențiază de alte competiții de EA FC?
Faptul că este ceva palpabil pentru orice gamer, mergi în orice magazin și vezi dozele de Red Bull Wings Cup cu coduri care îți oferă access la recompense în EA SPORTS FC™ 27. Simți că există cumva o legătură între jocul virtual și în viața reală și rămâi cu o amintire a rewardurilor chiar dacă nu reușești să te califici.
În România, 8 jucători din Liga Open și 8 din Liga Universităților vor ajunge în Finala Națională, pe 21 noiembrie, la Bucharest Gaming Week. Ce sfat ai pentru cei care vor ajunge să se lupte pentru titlul de campion național și un loc în Finala Globală din Miami?
Sfatul meu ar fi să se bucure de experiență. De obicei o finală este un moment plin de încărcătură emoțională, dar dacă încerci să te bucuri de eveniment și dai tot ce e mai bun, eu zic că o să iasă ok.
Ce crezi că trebuie să aibă un jucător, dincolo de skill, ca să câștige atunci când miza devine cu adevărat mare?
Trebuie să ai o mentalitate potrivită, să nu te mulțumești cu locul 2 și să vrei constant să te îmbunătățești. Sunt foarte mulți jucători buni, dar sunt foarte puțini care sunt dispuși să facă toate sacrificiile pentru a ajunge în top.
Care este greșeala pe care o fac cel mai des jucătorii buni atunci când ajung într-un meci cu miză mare?
Cred că e valabil la mai multe jocuri dacă nu reușesc să se concentreze la ce au de făcut și se gândesc mult prea mult la lucrurile pe care nu le pot controla, de exemplu: “ce o să zică lumea dacă ratează într-o fază, dacă o să piardă meciul”. Dacă, de exemplu, la CS ai tras pe lângă, gândurile astea te deconectează de la jocul în sine.
Dacă ai putea lua o singură calitate de la un fotbalist profesionist și să o transferi unui jucător de esports, care ar fi aceea?
Pregătirea fizică. Sunt de părere că toți jucătorii de esports ar avea o carieră mai longevivă dacă s-ar antrena constant și ar avea o alimentație mai adecvată.
Dacă ar veni la tine un jucător la început de drum, foarte bun la EA FC, și ți-ar spune „vreau să devin profesionist”, care ar fi primul lucru pe care i l-ai spune?
Să își pună mereu aceeași întrebare după fiecare fază, după fiecare meci, după fiecare turneu: “ce pot face mai bine data viitoare?”.
- Red Bull Wings Cup este competiția globală dedicată EA SPORTS FC™, care aduce la start jucători de toate nivelurile, de la studenți și gameri ocazionali, până la cei mai competitivi pasionați de joc din aproape 80 de țări. Există două trasee de calificare în acest campionat: Liga Universităților, dedicată studenților din întreaga țară, și Liga Open, dedicată tuturor pasionaților de EA SPORTS FC™. Toate detaliile sunt disponibile pe redbull.ro/wingscup.
- 8 finaliști din Liga Universităților și 8 din Liga Open vor ajunge în Finala Națională, în cadrul Bucharest Gaming Week, în zona partenerului George, primul banking inteligent, inovație BCR. Cei mai buni jucători din țară vor lupta pentru titlul de campion Red Bull Wings Cup și pentru a reprezenta România în Finala Globală Red Bull Wings Cup din Miami, în ianuarie 2027.
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