Capacitatea de a lua decizii sub presiune, disciplina și mentalitatea pot decide cine merge mai departe. Costin „Jaxi” Vrînceanu a trăit această presiune în competițiile profesioniste globale de Counter-Strike, iar acum o analizează dintr-o altă perspectivă - streamer și creator de conținut. Într-un interviu pentru sport.ro , Jaxi vorbește despre transformarea esports-ului, sacrificiile necesare pentru a ajunge în top și despre ce poate face diferența pentru jucătorii care intră în lupta pentru Red Bull Wings Cup.

Ai cunoscut esports-ul atât din postura de jucător (Counter-Strike), cât și din cea de streamer. Cum s-a schimbat perspectiva ta asupra gamingului competitiv după ce ai trecut de cealaltă parte?

Perspectiva nu s-a schimbat foarte mult, poate doar pot să apreciez mai mult acum tot ce se întâmplă behind the scenes în organizarea unui concurs sau a unui eveniment.

Pentru cineva care vede gamingul doar ca pe o formă de entertainment sau relaxare, cum arată, de fapt, viața unui jucător profesionist?

În ultimii ani, jucătorii profesioniști au evoluat foarte mult și au devenit și mai buni, dacă putem spune așa. Dacă înainte nu se ținea cont de dietă sau de programul de antrenament, acum majoritatea jucătorilor au program fix de antrenament, între 6-7 și 9-10 ore, cu pauze de masă. Foarte mulți jucători sau echipe au și nutriționiști și psihologi prezenți cu ei atât la antrenamente, cât și la competiții.

Pentru cineva care nu urmărește esports, ce transformă un joc într-o competiție adevărată?

Am putea spune că miza transformă un joc într-o competiție adevărată. Vorbim de zeci, sute și milioane de euro, în funcție de fiecare eveniment, și lucrurile se tot dezvoltă.

Ce au în comun cei mai buni jucători de esports, indiferent că vorbim despre Counter-Strike, EA FC sau alte jocuri bazate pe competiție?

Cred că cel mai comun lucru este capacitatea de a lua decizii foarte rapid în condiții de stres și de a te adapta constant în funcție de orice advesar.

Cât de importantă este partea mentală în esports și ce se întâmplă cu un jucător atunci când apare presiunea unei finale?

Se vorbește foarte mult în ultima perioadă de această parte mentală și concluziile generale spun că este cea mai importantă parte din esports. Bineînțeles că nu neglijăm aici pregătirea, dar mentalul este foarte important, pentru că treci de foarte multe ori prin situații unde ai foarte multă presiune și trebuie să gestionezi aceste momente.

Ce ai învățat din esports care te ajută și în afara jocului?

Am învățat cum să gestionez situațiile tensionate, să nu mă gândesc foarte mult la ce urmează, să acționez și să mă concentrez pe ce am de făcut indiferent de ce se întâmplă în jurul meu.

Tu vii din Counter-Strike. Ce ți se pare interesant la competițiile de EA FC privite din exterior?

Faptul că în ultimul an meta-ul a fost de a înscrie multe goluri și atunci, orice meci am urmărit a fost interesant, chiar dacă era 7-3, mereu se putea termina 11-11 sau se producea un comeback.

Counter-Strike este un joc de echipă, în care ai coechipieri, în timp ce în EA FC ești 1 la 1. Îți alegi echipa de fotbal, poți avea și antrenor, însă joci doar tu. Cum crezi că se schimbă presiunea atunci când nu ai o echipă cu tine?

La CS uneori poți scăpa dacă tu ai o zi mai proastă și coechipierii sunt în formă, dar la EA FC, dacă nu ești constant în evoluții, poți fi pedepsit mai aspru, aș putea spune. În același timp, ai și avantajul că depinzi 100% de acțiunile tale. Cred că depinde și de percepție și de cum gestionează fiecare om presiunea în anumite momente.