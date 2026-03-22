Mario Tudose, în vârstă de 21 de ani, reprezintă principalul produs de export al clubului din Trivale. Deși în trecut piteștenii ar fi acceptat două milioane de euro pentru jucătorul deținut în coproprietate cu Benfica Lisabona, pretențiile financiare s-au modificat radical odată cu parcursul echipei din această primăvară.

Nicio ofertă scrisă pe masa piteștenilor

FCSB și Dinamo s-au interesat anterior de serviciile fotbalistului român, însă mutarea nu s-a concretizat tocmai din cauza pretențiilor financiare ale grupării care își dispută meciurile la Mioveni.

Președintele Dani Coman a explicat situația actuală a jucătorului și a transmis că interesul pe piața transferurilor este real, dar discuțiile nu s-au materializat încă într-o propunere oficială.

„Este normal după această calificare a noastră în play-off ca și cota băieților noștri să crească. În timpul sezonului regular vorbeam despre o nou-promovată, dar acum noi am ajuns și în play-off. (...) Prețul său de transfer este de la 3 milioane de euro în sus. Tudose va rămâne la echipă cel puțin până la vară. Nu există nicio ofertă scrisă, deși sunt echipe interesate, suntem doar la stadiul de discuții”, a spus Dani Coman, potrivit DigiSport.

Fotbalistul are o cotă de piață estimată la un milion de euro și mai are contract cu FC Argeș până la data de 30 iunie 2029.