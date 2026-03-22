Formația antrenată de Dorinel Munteanu a dominat categoric confruntarea disputată duminică, 22 martie 2026, contând pentru runda a doua din play-out. Sibienii și-au asigurat cele trei puncte grație reușitelor semnate de Chițu, Sergiu Buș și Dragoș Albu. Pe finalul partidei, gazdele au rămas în inferioritate numerică, după ce Eduard Florescu a fost eliminat pentru un fault comis asupra lui Aldair. În urma acestui rezultat, FC Hermannstadt ajunge la 15 puncte, în timp ce FC Botoșani rămâne la cota 24.

„E o umilință. Mă doare foarte tare”

La finalul jocului, antrenorul principal al celor de la FC Botoșani a luat vina asupra sa, dar a evidențiat și lipsa de implicare a fotbaliștilor care se apropie de finalul angajamentelor cu echipa.

„Din păcate, un duș rece, cu gheață, nu doar rece. E doar vina mea, îmi asum. Bine, îmi asum... E impropriu spus, dar vina este doar a mea, pentru că nu am reușit să-i țin conectați după victoria frumoasă obținută acasă cu Slobozia.

Eu am mai avut problema asta (n.r. - cu jucătorii aflați la final de contract care s-ar menaja). Cluburile respectă contractele și ar fi bine și ca jucătorii să o facă, cel puțin din punct de vedere uman, să dea totul până la ultima zi. Greu găsim astfel de jucători. Când clubul nu-ți oferă continuitate, tu te gândești că nu trebuie să te accidentezi.

Repet, nu e vina lor, e vina mea pentru astăzi. Nu i-am ținut cu picioarele pe pământ și conectați la realitatea play-out-ului. Sper ca în această pauză internațională să reparăm ce s-a întâmplat. Duș rece e puțin spus. E o umilință. Mă doare foarte tare. Eu, de fel, sunt ambițios, nu-mi place să pierd”, a transmis tehnicianul.

Hotărât să bată campioana

În etapa următoare, moldovenii vor primi pe teren propriu vizita celor de la FCSB, echipa care a câștigat ultimele două sezoane ale SuperLigii. Tehnicianul gazdelor a precizat că un meci împotriva unui adversar de calibru rezolvă de la sine problema concentrării în vestiar.

„Când joci cu echipe mari, ajungi de la nuntă și joci, știi cum e. Ca antrenori, ți-e mult mai ușor să pregătești meciurile cu echipe importante. În astfel de meciuri, jucătorii se motivează singuri. A juca cu FCSB acasă e un prilej de a spăla rușinea”, a mai spus acesta.