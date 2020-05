"Vom fi afectati de lipsa spectatorilor, dar suntem obisnuiti" Oficialii FCSB spun ca echipa este obisnuita cu tribunele goale si nu va fi afectata

Toate meciurile din Liga 1 se vor disputa fara spectatori, dupa ce fotbalul va reveni in iunie.

Liga 1 este oprita din martie din cauza pandemiei de coronavirus, insa cluburile se pregatesc de revenire in iunie. Toate echipele urmeaza un program strict de antrenamente in grupuri mici si odata cu revenirea meciurilor pe stadion, jucatorii vor avea parte de o atmosfera mult mai greu de digerat, cu scaunele tribunelor goale.

Valeriu Argaseala, presedintele FCSB, a avut puterea sa glumeasca pe aceasta tema si spune ca ros albastri sunt obisnuiti cu acest gen de meciuri. "Suntem obisnuiti. Noi am mai jucat fara spectatori pentru ca am fost suspendati. Acum cativa ani am jucat fara specatatori. Este o situatie pe care trebuie sa o acceptam. Sper ca este de scurta durata pentru ca vad ca sunt din ce in ce mai multe masuri de relaxare. Vom fi afectati de lipsa spectatorilo. Lipsa lor ne priveaza de niste venituri.

Dupa data de 15 mai, jucatorii au fost adusi toti in cantonament si li s-a facut testarea. Din fericire, toti au iesit negativ. Au fost luate toate masurile pentru a preintampina o infectare. Ei au raspuns foarte bine la masurile pe care le-au avut antrenorii si ceilalti din staff. Au facut si cea de-a doua testare. Speram ca pe 1 iunie sa se reuneasca toata echipa si pe 13 iunie sa incepem sa jucam in Liga 1.", a spus Argaseala pentru AntenaSport.

FCSB a inceput antrenamentele individuale pe 15 mai, si a trecut deja la antrenamentele in grupuri de cate patru jucatori. Daca li se va permite sa se antreneze normal de la 1 iunie, vor disputa si cateva meciuri amicale in vederea reluarii campionatului.