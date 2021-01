Care este starea lui Florin Stefan, dupa accidentarea INGROZITOARE din meciul cu CFR! Anuntul clubului covasnean

Florin Stefan a urlat de durere pe teren in meciul cu contra lui CFR, pierdut de Sepsi cu 0-1.

Din minutul 49, echipa lui Leo Grozavu a ramas in 10 oameni, dupa ce Rachid Bouhenna a fost eliminat. Debeljuh a marcat unicul gol al partidei in minutul 79. Stefan a fost lovit cu genunchii de propriul portar, care a iesit sa boxeze un balon in minutul 59 si s-a prabusit pe teren urland de durere. Jucatorul a avut nevoie de interventia medicilor si a fost dus cu ambulanta la spital.

Totusi, Stefan a avut noroc si nu este vorba despre o fractura, ci doar o luxatie la cot.

"Am vorbit si in dimineata asta cu doctorul, este vorba despre o luxatie. Nu e simplu, va dati seama, dar tot e bine ca nu a fost la umar, ci la cot.

Daca era la umar, ar fi fost mult mai greu cu clavicula, poate si operatie, iar perioada de pauza mai mare. Dupa ce a fost la spital si i-a fost imobilizat bratul cu o atela, Florin s-a intors la stadion duminica seara", a povestit presedintele lui Sepsi.

Stiu bine cum e la umar pentru ca am avut si eu acum multi ani o disjunctie si am zis ca mor de durere. Dar ma gandesc ca nu a fost usor nici acum pentru jucator", a declarat presedintele lui Sepsi, Cornel Sfaiter, pentru Digi Sport.